Evo što večeras možete gledati na TV-u osim utakmice Vatrenih

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV groznica – od nogometnih spektakala i napetih serija do uzbudljivih filmova! Evo što ne smijete propustiti u udarnom terminu:

HRT 1

HRT 1 donosi večer informativnog i dokumentarnog sadržaja. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:09, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a potom i "LOTO 7". U 20:15 na rasporedu je dokumentarna serija "Psi u divljini: U obrani divljih pasa". Za ljubitelje kriminalističkih serija, u 21:23 stiže "Odvjetnica Matlock", a dan zaključuje informativna emisija "Otvoreno" u 22:12.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Psi u divljini: U obrani divljih pasa

21:23 Odvjetnica Matlock

22:12 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Od 18:00 kreće "Nogomet: Americana", a od 18:50 pratit ćemo dvoboje Svjetskog prvenstva: "Portugal – Kongo". Pravi spektakl počinje u 21:50 – "Hrvatska – Engleska"! Navijači, ne propustite!

18:00 Nogomet: Americana

18:50 Portugal – Kongo (SP 2026.)

21:50 Hrvatska – Engleska (SP 2026.)

SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

RTL

RTL donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt" i reality show "Farma Slovenija".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

NOVA TV

NOVA TV priprema večer za ljubitelje domaćih serija. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi "Daleki grad" u 20:20, "Nasljednik" u 21:15, a zatim "Tajne prošlosti" u 22:25.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: ulgen.blue

RTL 2

RTL 2 rezervira večer za ljubitelje akcije i krimića. "Chicago P.D." starta u 20:00, a od 21:00 slijede "Zločinački umovi". Za kraj večeri, tu su legendarne komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

23:35 Prijatelji

DOMA TV

DOMA TV nudi napete kriminalističke i detektivske serije. "Rookie" (18:50) vodi vas u svijet mladog policajca, a od 20:45 i 21:30 gledamo "Tragove zločina". Večer završava uz "Sherlocka i Watsona" i "Crnu listu".

18:50 Rookie

19:45 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Sherlock i Watson

23:10 Crna lista

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

Za one koji žele filmski maraton, donosimo top izbor večerašnjih blockbustera izvan glavnih kanala:

- 20:10 Spider-Man: Put bez povratka (Star Movies) – Najnovija Marvelova avantura s Tomom Hollandom i spektakularnim povratkom poznatih lica iz multiverzuma!

- 21:05 Moj život u Rolling Stonesima: Ronnie Wood (HTV 3) – Glazbeno-dokumentarna priča o legendi rocka.

- 22:05 Sjećanja na zvjezdanu prašinu (HTV 3) – Woody Allen u duhovitoj i nostalgičnoj filmskoj komediji.

- 23:15 Iseljenik (Star Movies) – Akcijski triler o bivšem agentu koji mora zaštititi obitelj od smrtonosne prijetnje.

Za glazbene i dokumentarne entuzijaste izdvajamo i "Moj život u Rolling Stonesima" na HTV 3 u 21:05.

Bilo da ste za sport, serije ili filmove – večeras vas čeka pravi TV spektakl! Uživajte!

*uz korištenje AI-ja

