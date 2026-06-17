Saznajte što vas očekuje u večernjem terminu na najgledanijim domaćim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih emisija, serija i filmskih hitova za srijedu, 17. lipnja
Evo što večeras možete gledati na TV-u osim utakmice Vatrenih
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV groznica – od nogometnih spektakala i napetih serija do uzbudljivih filmova! Evo što ne smijete propustiti u udarnom terminu:
HRT 1
HRT 1 donosi večer informativnog i dokumentarnog sadržaja. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:09, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a potom i "LOTO 7". U 20:15 na rasporedu je dokumentarna serija "Psi u divljini: U obrani divljih pasa". Za ljubitelje kriminalističkih serija, u 21:23 stiže "Odvjetnica Matlock", a dan zaključuje informativna emisija "Otvoreno" u 22:12.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Psi u divljini: U obrani divljih pasa
21:23 Odvjetnica Matlock
22:12 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Od 18:00 kreće "Nogomet: Americana", a od 18:50 pratit ćemo dvoboje Svjetskog prvenstva: "Portugal – Kongo". Pravi spektakl počinje u 21:50 – "Hrvatska – Engleska"! Navijači, ne propustite!
18:00 Nogomet: Americana
18:50 Portugal – Kongo (SP 2026.)
21:50 Hrvatska – Engleska (SP 2026.)
RTL
RTL donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt" i reality show "Farma Slovenija".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:00 Farma Slovenija
NOVA TV
NOVA TV priprema večer za ljubitelje domaćih serija. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi "Daleki grad" u 20:20, "Nasljednik" u 21:15, a zatim "Tajne prošlosti" u 22:25.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 rezervira večer za ljubitelje akcije i krimića. "Chicago P.D." starta u 20:00, a od 21:00 slijede "Zločinački umovi". Za kraj večeri, tu su legendarne komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
23:35 Prijatelji
DOMA TV
DOMA TV nudi napete kriminalističke i detektivske serije. "Rookie" (18:50) vodi vas u svijet mladog policajca, a od 20:45 i 21:30 gledamo "Tragove zločina". Večer završava uz "Sherlocka i Watsona" i "Crnu listu".
18:50 Rookie
19:45 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Sherlock i Watson
23:10 Crna lista
Filmski hitovi večeri
Za one koji žele filmski maraton, donosimo top izbor večerašnjih blockbustera izvan glavnih kanala:
- 20:10 Spider-Man: Put bez povratka (Star Movies) – Najnovija Marvelova avantura s Tomom Hollandom i spektakularnim povratkom poznatih lica iz multiverzuma!
- 21:05 Moj život u Rolling Stonesima: Ronnie Wood (HTV 3) – Glazbeno-dokumentarna priča o legendi rocka.
- 22:05 Sjećanja na zvjezdanu prašinu (HTV 3) – Woody Allen u duhovitoj i nostalgičnoj filmskoj komediji.
- 23:15 Iseljenik (Star Movies) – Akcijski triler o bivšem agentu koji mora zaštititi obitelj od smrtonosne prijetnje.
Za glazbene i dokumentarne entuzijaste izdvajamo i "Moj život u Rolling Stonesima" na HTV 3 u 21:05.
Bilo da ste za sport, serije ili filmove – večeras vas čeka pravi TV spektakl! Uživajte!
*uz korištenje AI-ja
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