Evo tko se sve vraća u 'Malcolm u sredini': Deweyja neće glumiti Erik, pogledajte novog glumca

Kultna serija 'Malcolm u sredini' ponovno se vraća na ekrane i moći će se gledati na platformi Disney+. Dobro poznati glumci vratit će se svojim ulogama, a pridružit će im se i nova lica.

Časopis Variety je saznao da će Christopher Masterson i Justin Berfield uskočiti ponovno u uloge braće Francisa i Reesea.

Foto: imdb

No, fanovi ove serije možda ostanu razočarani činjenicom da se Erik Per Sullivan neće vratiti u ulogu Deweyja, već će ga zamijeniti glumac Caleb Ellsworth-Clark

Nadalje, glumit će i Anthony Timpano, poznat po ulozi u seriji 'Riverdale', Vaughan Murrae i Keely Karsten. Timpano će utjeloviti ulogu Malcolmovog najmlađeg brata Jamieja, dok će najmlađu sestru Kelly utjeloviti Murrae. Glumica Keely Karsten glumit će Malcolmovu kćer Leah.

Kao što je prije najavljeno, glumac Frankie Muniz vraća se u glavnu ulogu, a Bryan Cranston i Jane Kaczmarek ponovno igraju roditelje Hala i Lois. Također, Malcolm ima djevojku Tristan koju će glumiti Kiana Madeira.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Lik Jamieja imali smo priliku vidjeti u četvrtoj sezoni 'Malcolma u sredini', a prisutnost novog lika Kelly nagovijestila se u finalu serije kada je otkriveno da je Lois ponovno trudna i da roditelji očekuju šesto dijete.

Pa je tako Kelly postala najmlađe dijete Hala i Lois. U seriji je opisuju kao samostalnu osobu koja je mudrija od većine svoje obitelji, a i ima dobre ocjene u školi. Za Malcolmovu kći Leah kažu da ima isti sarkastičan humor kao on, istu impulzivnost i istu zastrašujuće visoku inteligenciju, ali je daleko osjetljivija i emotivnija.

To što se Erik Per Sullivan nije vratio u seriju nije iznenađujuće, s obzirom na to da nije imao želju nastaviti baviti se glumom nakon završetka filma "Malcolm u sredini" 2006. godine. Posljednju ulogu na ekranu dobio je 2010. s igranim filmom "Dvanaest". Također, tijekom godina nije se pojavljivao na okupljanjima glumačke postave serije.

Foto: Instagram / PROMO

"Malcolm u sredini" produkcija trebala bi započeti u nadolazećim tjednima u Vancouveru. Službeno se navodi da će novi nastavak serije započeti pričom: "Malcolm i njegova kći uvučeni su u obiteljski kaos kada Hal i Lois zahtijevaju njegovu prisutnost na proslavi njihove 40. godišnjice braka."

Linwod Boomer stvorio je originalnu seriju i vraća se kao pisac i izvršni producent u obnovi. Cranston, Tracy Katsky iz KatCo, Gail Berman i Arnon Milchan, Yariv Milchan i Natalie Lehmann iz New Regencyja su izvršni producenti. Ken Kwapis režirat će sve četiri epizode i biti izvršni producent. Jimmy Simons i Laura Delahaye su izvršni producenti. Ograničenu seriju producirali su 20th Television i New Regency.