Profesor prava o dočeku na Trgu: 'Kao da članak 4. Ustava ne postoji i ništa ne znači'

Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači, rekao je profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedran Đulabić.

Osvrnuo se na doček brončanih rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, koji organizira Vlada u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom.

Iako je Grad ranije rekao ne dočeku jer ni jedna strana nije pristajala na uvjete druge, Vlada je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Rukometašima će ispuniti želju, kažu, te im dovesti Marka Perkovića Thompsona, zbog kojeg je Grad prethodno otkazao doček.

- Ako je doista tako, onda Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule i pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna.

Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti.

Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima - poručio je Đulabić na Facebooku.