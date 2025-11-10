Evo top 10 naslova na Disney+

Disney+ je i ovog tjedna oduševio hrvatske gledatelje raznolikom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj, s detaljnim opisima i ocjenama – pogledajte što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. The Fantastic 4: First Steps

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 86%

Ovaj spektakularni superherojski film smješten je u retro-futuristički svijet šezdesetih, gdje Marvelova Prva obitelj balansira između herojske dužnosti i obiteljskih veza, dok brane Zemlju od galaktičkog prijetnje Galactusa i njegovog tajanstvenog Glasnika, Silver Surfera. U glavnim ulogama briljiraju Pedro Pascal, Vanessa Kirby i Joseph Quinn, a režiju potpisuje Matt Shakman.

SAD, 2025., Marvel Studios, Superhero

2. All's Fair

IMDB: 2.9, Rotten Tomatoes: 5%

Nova dramska serija prati tim briljantnih odvjetnica koje napuštaju mušku odvjetničku firmu i osnivaju vlastitu. Suočavaju se s visokoprofiliranim razvodima, tajnama i spletkom – i to ne samo u sudnici, već i među sobom. Glumačku postavu predvode Kim Kardashian, Glenn Close i Naomi Watts, a režiju potpisuje Ryan Murphy.

SAD, 2025., Hulu, Drama

3. Predator: Badlands | A Special Look

Iako detalji o filmu još nisu poznati, ovaj poseban pogled na Predator franšizu već je izazvao veliki interes gledatelja.

SAD, 2025., Akcija/SF

4. Lilo & Stitch

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 72%

Dirljiva i duhovita priča o usamljenoj havajskoj djevojčici i odbjeglom vanzemaljcu koji joj pomaže ponovno povezati svoju obitelj. U novoj, igranoj verziji Disneyjevog klasika, glavne uloge tumače Maia Kealoha i Zach Galifianakis, a režira Dean Fleischer Camp.

SAD, 2025., Obiteljski, Avantura

5. Coco

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 97%

Pixarov animirani hit o dječaku Miguelu koji sanja postati glazbenik, unatoč obiteljskoj zabrani. Njegova nevjerojatna pustolovina vodi ga u Šarenu zemlju mrtvih gdje otkriva tajne svoje prošlosti. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal.

SAD, 2017., Animirani, Obiteljski

6. LEGO Frozen: Operation Puffins

IMDB: 6.1

Nakon događaja iz "Snježnog kraljevstva", Anna i Elsa pokušavaju unijeti novine u Arendelle, ali se suočavaju s novom prijetnjom – vojskom nestašnih puffina i lukavim vojvodom od Weseltona. Glasove posuđuju Josh Gad i Abby Trott.

SAD, 2025., Animirani, Obiteljski

7. Ratatouille

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%

Remy, mladi štakor iz Pariza, sanja o tome da postane vrhunski kuhar. Unatoč obiteljskim očekivanjima i izazovima, uz pomoć prijatelja Linguinija, Remy pokreće kulinarsku revoluciju u srcu Pariza.

SAD, 2007., Animirani, Komedija

8. Elemental

IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 75%

U gradu gdje žive stanovnici vatre, vode, zemlje i zraka, vatrena djevojka i opušteni vodeni mladić otkrivaju koliko su zapravo slični. Ova šarena Pixarova animacija o toleranciji i prijateljstvu osvojila je srca svih generacija.

SAD, 2023., Animirani, Avantura

9. Thunderbolts*

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 88%

Marvelovi antiheroji ujedinjuju se u smrtonosnoj misiji koja ih prisiljava da se suoče s vlastitim mračnim tajnama. U glavnim ulogama Florence Pugh i Sebastian Stan, a režiju potpisuje Jake Schreier.

SAD, 2025., Superherojski film

10. High Potential

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%

Kriminalistička serija o samohranoj majci s iznimnim umom, čiji neobični pristup rješavanju zločina dovodi do nesvakidašnjeg partnerstva s iskusnim detektivom. U glavnim ulogama Kaitlin Olson i Daniel Sunjata.

SAD, 2024., Krimi, Drama



Za ljubitelje akcije, obiteljskih filmova, animacije i pravnih drama – ova lista nudi ponešto za svakoga! Koji je vaš favorit s Disney+ ovog tjedna?