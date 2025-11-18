Evo top 10 naslova na Disney+

StartFragment Disney+ je i ovog tjedna razveselio gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski večernji maraton!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. The Fantastic 4: First Steps

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 86%

Ovaj spektakularni superherojski film smješten je u šezdesetima, u retro-futuristički svijet. Marvelova Prva obitelj suočava se s izazovima balansiranja obiteljskih odnosa i uloge superjunaka dok brane Zemlju od svemirskog boga Galactusa i tajanstvenog Silver Surfera. U glavnim ulogama briljiraju Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, a režiju potpisuje Matt Shakman.

SAD, 2025., Superhero, Marvel Cinematic Universe

2. Freakier Friday

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 74%

Nastavak kultne komedije donosi nove zgode Tess i Anne, koje sada, kao odrasle žene, pokušavaju spojiti dvije obitelji. Neočekivana zamjena identiteta ponovno unosi kaos i smijeh u njihove živote. U glavnim ulogama Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis.

SAD, 2025., Komedija, Body switch

3. A Very Jonas Christmas Movie

IMDB: 6.1

Braća Jonas suočavaju se s urnebesnim preprekama dok pokušavaju stići iz Londona u New York na vrijeme za Božić s obitelji. Kevin, Nick i Joe Jonas, uz podršku Chloë Bennet i Priyanke Chopre Jonas, donose blagdanski duh i glazbu.

SAD, 2025., Komedija, Božićni film

4. Sam u kući (Home Alone)

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%

Bezvremenski božićni klasik prati osmogodišnjeg Kevina koji ostaje sam kod kuće i mora zaštititi svoj dom od nespretnih provalnika. Macaulay Culkin u svojoj najpoznatijoj ulozi donosi smijeh i toplinu.

SAD, 1990., Komedija, Božić

5. Predator: Badlands | A Special Look

Dokumentarni film koji donosi poseban pogled na svijet Predatora. Iako ocjene još nisu dostupne, dokumentarac već privlači veliku pažnju ljubitelja franšize.

SAD, 2025., Dokumentarni film

6. Lilo & Stitch (Live-Action)

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 72%

Dirljiva i zabavna priča o usamljenoj havajskoj djevojčici i vanzemaljcu koji joj pomaže da ponovno pronađe obitelj. U glavnim ulogama Maia Kealoha i Zach Galifianakis, a režiju potpisuje Dean Fleischer Camp.

SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika

7. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York)

IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%

Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku, gdje se mora suočiti s poznatim zlikovcima. Još jedna urnebesna avantura s Macaulayem Culkinom.

SAD, 1992., Komedija, Božić

8. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas)

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%

Jim Carrey briljira kao legendarni Grinch koji pokušava sabotirati Božić stanovnicima Whovillea. Ova fantastična komedija donosi puno smijeha i blagdanskog duha.

SAD, 2000., Fantazija, Božić

9. All's Fair

IMDB: 2.9, Rotten Tomatoes: 5%

Nova dramska serija prati tim odvjetnica koje napuštaju mušku odvjetničku firmu i otvaraju vlastitu. U glavnim ulogama Kim Kardashian, Glenn Close i Naomi Watts. Serija donosi napete sudske drame, skandale i borbu za pravdu.

SAD, 2025., Drama, Pravo

10. Ratatouille

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%

Animirani klasik prati Remyja, mladog štakora s velikim snovima o tome da postane vrhunski pariški kuhar. U ovoj toploj i duhovitoj priči uživat će cijela obitelj.

SAD, 2007., Animirani, Obiteljski

Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme!

