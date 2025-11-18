Saznajte koji su najgledaniji filmovi i serije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 naslova koji su osvojili publiku – od Marvelovih blockbustera do blagdanskih klasika i novih hitova.
Evo top 10 naslova na Disney+
StartFragment Disney+ je i ovog tjedna razveselio gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski večernji maraton!
Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:
1. The Fantastic 4: First Steps
IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 86%
Ovaj spektakularni superherojski film smješten je u šezdesetima, u retro-futuristički svijet. Marvelova Prva obitelj suočava se s izazovima balansiranja obiteljskih odnosa i uloge superjunaka dok brane Zemlju od svemirskog boga Galactusa i tajanstvenog Silver Surfera. U glavnim ulogama briljiraju Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, a režiju potpisuje Matt Shakman.
SAD, 2025., Superhero, Marvel Cinematic Universe
2. Freakier Friday
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 74%
Nastavak kultne komedije donosi nove zgode Tess i Anne, koje sada, kao odrasle žene, pokušavaju spojiti dvije obitelji. Neočekivana zamjena identiteta ponovno unosi kaos i smijeh u njihove živote. U glavnim ulogama Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis.
SAD, 2025., Komedija, Body switch
3. A Very Jonas Christmas Movie
IMDB: 6.1
Braća Jonas suočavaju se s urnebesnim preprekama dok pokušavaju stići iz Londona u New York na vrijeme za Božić s obitelji. Kevin, Nick i Joe Jonas, uz podršku Chloë Bennet i Priyanke Chopre Jonas, donose blagdanski duh i glazbu.
SAD, 2025., Komedija, Božićni film
4. Sam u kući (Home Alone)
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%
Bezvremenski božićni klasik prati osmogodišnjeg Kevina koji ostaje sam kod kuće i mora zaštititi svoj dom od nespretnih provalnika. Macaulay Culkin u svojoj najpoznatijoj ulozi donosi smijeh i toplinu.
SAD, 1990., Komedija, Božić
5. Predator: Badlands | A Special Look
Dokumentarni film koji donosi poseban pogled na svijet Predatora. Iako ocjene još nisu dostupne, dokumentarac već privlači veliku pažnju ljubitelja franšize.
SAD, 2025., Dokumentarni film
6. Lilo & Stitch (Live-Action)
IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 72%
Dirljiva i zabavna priča o usamljenoj havajskoj djevojčici i vanzemaljcu koji joj pomaže da ponovno pronađe obitelj. U glavnim ulogama Maia Kealoha i Zach Galifianakis, a režiju potpisuje Dean Fleischer Camp.
SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika
7. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York)
IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%
Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku, gdje se mora suočiti s poznatim zlikovcima. Još jedna urnebesna avantura s Macaulayem Culkinom.
SAD, 1992., Komedija, Božić
8. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas)
IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%
Jim Carrey briljira kao legendarni Grinch koji pokušava sabotirati Božić stanovnicima Whovillea. Ova fantastična komedija donosi puno smijeha i blagdanskog duha.
SAD, 2000., Fantazija, Božić
9. All's Fair
IMDB: 2.9, Rotten Tomatoes: 5%
Nova dramska serija prati tim odvjetnica koje napuštaju mušku odvjetničku firmu i otvaraju vlastitu. U glavnim ulogama Kim Kardashian, Glenn Close i Naomi Watts. Serija donosi napete sudske drame, skandale i borbu za pravdu.
SAD, 2025., Drama, Pravo
10. Ratatouille
IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%
Animirani klasik prati Remyja, mladog štakora s velikim snovima o tome da postane vrhunski pariški kuhar. U ovoj toploj i duhovitoj priči uživat će cijela obitelj.
SAD, 2007., Animirani, Obiteljski
Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme!
