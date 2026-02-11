Evo za koliko novca je Britney prodala pjesme Primary Waveu

Pop-ikona Britney Spears povukla je jedan od najvećih poslovnih poteza svoje karijere. Prodala je svoj cjelokupni glazbeni katalog izdavačkoj kući Primary Wave. Kako je prvi izvijestio američki portal TMZ, a potom potvrdili i drugi vodeći mediji poput Varietyja i The New York Timesa, riječ je o jednom od najznačajnijih glazbenih poslova posljednjih godina.

Vrijednost ugovora, sklopljenog krajem prosinca 2025., procjenjuje se na vrtoglavih 200 milijuna dolara. U paket su ušli i neki od njezinih najvećih hitova s prijelaza milenija, poput '...Baby One More Time', 'Toxic' i 'Oops!... I Did It Again'.

Foto: Jennifer Graylock/PRESS ASSOCIAT

Iako detalji ugovora ostaju tajni, izvori upoznati s poslom potvrdili su za medije poput Rolling Stonea da prodaja obuhvaća njezin udio u autorskim pravima i zaradu od izvođenja snimaka. Primary Wave će odsad ubirati prihod od streaminga, korištenja njezine glazbe u filmovima, serijama i reklamama te od svakog drugog komercijalnog korištenja. Originalne master snimke, prema istim izvještajima, i dalje ostaju u rukama njezine dugogodišnje diskografske kuće Sony Music.

No kupnjom udjela u prihodima Primary Wave je praktički osigurao kontrolu nad golemim financijskim nasljeđem jedne od najuspješnijih glazbenica svih vremena. Ovim se potezom Spears pridružila impresivnom društvu u portfelju tvrtke, koja već upravlja pravima na glazbu velikana kao što su Whitney Houston, Prince, Bob Marley i Stevie Nicks.

Prodaja glazbenog kataloga Britney Spears zapravo je dio šireg trenda u glazbenoj industriji, gdje najveće zvijezde sve češće unovčuju svoja životna djela za goleme iznose. U eri streaming servisa poput Spotifyja i Apple Musica, stariji su se katalozi pretvorili u iznimno vrijednu i pouzdanu imovinu koja neprestano generira prihod. U njezinu slučaju nostalgija za zvukom kasnih 90-ih i ranih 2000-tih dodatno je podigla vrijednost pjesama, pa je ovo bio idealan trenutak za prodaju.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Tako je stala uz bok kolegama poput Brucea Springsteena, čiji je katalog dosegao nevjerojatnih 500 milijuna dolara, ali i Justina Timberlakea, Boba Dylana te nasljednika Davida Bowieja, koji su također sklopili višemilijunske ugovore. Stručnjaci se slažu da su investitori prepoznali dugoročnu vrijednost glazbenih prava, koja su se pokazala otporna čak i na ekonomske krize. Za same umjetnike ovakvi poslovi su prilika da si osiguraju financijsku budućnost, ali i da zahtjevno upravljanje svojim nasljeđem prepuste specijaliziranim tvrtkama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS