Evo zašto Swift nije dobila niti jednu nominaciju za Grammy

Nominacije za 68. dodjelu glazbenih nagrada Grammy su objavljene, a dok glazbeni svijet slavi Kendricka Lamara s impresivnih devet nominacija, mnogi se pitaju gdje je ime koje je obilježilo protekle dodjele – Taylor Swift. Na iznenađenje milijuna obožavatelja diljem svijeta, rekorderka po broju osvojenih nagrada za Album godine nije se našla ni u jednoj od 95 kategorija.

Iako su društvene mreže odmah preplavile teorije o "nepravdi" i "ignoriranju", razlog izostanka nije ni skandalozan ni kontroverzan. Zapravo, vrlo je jednostavan i svodi se na poštivanje strogih pravila datuma objave, pravila koja su ove godine s popisa nominiranih izostavila ne samo Swift, već i glazbenu ikonu Beyoncé.

Pravila su pravila

Glazbena akademija (Recording Academy) ima jasno definiran vremenski okvir za prihvaćanje radova za nominacije. Za dodjelu Grammy nagrada 2026. godine, koja će se održati 1. veljače u Los Angelesu, u obzir su uzete sve snimke, skladbe i izvođači čiji su radovi objavljeni u razdoblju od 31. kolovoza 2024. do 30. kolovoza 2025. godine.

Dvanaesti studijski album Taylor Swift, naziva "The Life of a Showgirl", objavljen je 3. listopada 2025. godine. Iako je od objave prošlo tek nešto više od mjesec dana, taj je datum pao izvan zadanog okvira, čime je album automatski prebačen u konkurenciju za dodjelu 2027. godine. Swift u navedenom periodu nije objavila ni jedan drugi singl ili video koji bi zadovoljio kriterije.

Foto: Instagram

Slična, ali obrnuta situacija dogodila se i Beyoncé. Njezin hvaljeni album "Cowboy Carter" objavljen je 29. ožujka 2024., prije početka perioda za ovu dodjelu. Taj je album, podsjetimo, dominirao na dodjeli Grammyja 2025., gdje je osvojio čak 11 nominacija i odnio kući glavnu nagradu za Album godine.

"The Life of a Showgirl": Album koji ruši rekorde, ali čeka svoju priliku

Iako će morati pričekati godinu dana na priliku za zlatni gramofon, album "The Life of a Showgirl" već je ostvario povijesni uspjeh. U prvom tjednu nakon objave, album je srušio sve moderne rekorde prodajom od preko 3,4 milijuna primjeraka samo u Sjedinjenim Američkim Državama, što je najveća prodaja u jednom tjednu otkako tvrtka Luminate prati podatke od 1991. godine.

Istog vikenda, Swift je postigla rijedak pothvat imajući istovremeno album broj jedan na glazbenim ljestvicama i film broj jedan na kino blagajnama, s pratećim filmom "The Official Release Party of a Showgirl".

Album donosi intimne priče, uključujući pjesme posvećene njezinoj vezi sa zaručnikom Travisom Kelceom, poput pjesme "Opalite", ali i dublje teme poput suradnje s Georgeom Michaelom na pjesmi "Father Figure" kroz interpolaciju njegovog istoimenog hita. U završnoj pjesmi albuma pridružuje joj se i Sabrina Carpenter, jedna od vodećih nominiranih ove godine, u duetu koji govori o mračnoj strani slave.

Tko je onda u utrci za zlatne gramofone?

U odsustvu Taylor Swift, utrku za najprestižnije nagrade predvodi reper Kendrick Lamar s devet nominacija za svoj album "GNX" i singl "luther". Lamar se natječe u tri glavne kategorije – za Snimku, Album i Pjesmu godine. Odmah iza njega, sa sedam nominacija, nalazi se Lady Gaga za svoj pop-album "MAYHEM". Velik broj nominacija osigurali su i Bad Bunny, Sabrina Carpenter te R&B pjevač Leon Thomas, koji se natječe i u kategoriji za Najboljeg novog izvođača.

Foto: Emily Curiel

U najvažnijoj kategoriji, za Album godine, nominirani su:

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – MAYHEM

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA