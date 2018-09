'F20': Jako impresivna gužva na premijeri psihološkog trilera

U do posljednjeg mjesta popunjenom kinu Cinestar u Avenue Mallu održana je svečana premijera filma 'F20' renomiranog hrvatskog redatelja Arsena Antona Ostojića. Napeti psihološki triler koji nije za mlađe od 15 godina nastao je prema scenariju Hrvoja Sadarića, pobjednika natječaja Ars Septima.

Premijeri filma nazočila je cijela filmska i glumačka ekipa predvođena mladim zvijezdama Rominom Tonković i Filipom Mayerom koji su pobrali najviše simpatija i pozitivnih kritika 'prve' publike.

Foto: TOMISLAV CUVELJAK cuveljak@gmail.com

Priča filma prati djevojku (Romina Tonković) koja za očevu pizzeriju dostavlja pizze i mladića (Filip Mayer) kojemu su roditelji otišli iz grada, pa koristi priliku i samo igra video igre i naručuje pizze.

Foto: TOMISLAV CUVELJAK cuveljak@gmail.com

- Djevojka za vikend poželi otići u provod na Zrće, no otac joj to ne dopušta, pa nagovori momka da ukradu novac i pobjegnu na more. To i naprave, no tada sve pođe po krivu - rekao je Ostojić o radnji filma.

Kroz nelinearni slijed priče protkane ubojstvima motiviranima najtamnijim dijelom ljudske psihe, film obrađuje i teme ljubavnog odnosa mladih, disfunkcionalnih odnosa roditelja i djece, psihičke bolesti i modernih trendova.

U filmu glume i Lana Ujević, Mladen Vulić, Alen Liverić, Alma Prica, Ksenija Marinković, Goran Grgić, Petra Vukelić, Lujo Kunčević, Alen Šalinović i Boris Miholjević.

U četvrtak, 27. rujna film 'F20', u distribuciji Blitza, stiže u kina diljem Hrvatske.

Tema: FILM