Fanovi našli stari video Sydney Sweeney i poručili: 'Ovo bi bila puno bolja sportska reklama'

Reakcije na provokativnu reklamu Sydney Sweeney za platformu za klađenje Novig ne prestaju, pa su fanovi raspravu preselili ispod jedne njene stare objave na Instagramu. Sweeney je u srpnju, uoči finala Svjetskog prvenstva u nogometu, objavila video na kojem žonglira s nogometnom loptom, potpuno odjevena.

- Novig, ovo bi bila bolja reklama - napisao je jedan komentator ispod videa i prikupio gotovo pet tisuća lajkova u par dana, a druga komentatorica je dodala: 'Rađe bi da si ovako snimila reklamu za sport'. 'Ovo je sport, ženo!', poručila je treća osoba, a četvrta dodala: 'Dobro ti ide nogomet, čemu ona reklama?'.

Snimka je nastala u veljači kada je glumica bila gošća na utakmici Sportinga i Estorila na stadionu José Alvalade u Lisabonu. Pobjedu Sportinga pratila je iz lože u društvu glumaca Lea Woodalla i Matthewa Goodea. Nakon utakmice, spustila se na travnjak i zaigrala nogomet s maskotom Sportinga i kolegama glumcima. Uoči finala SP-a između Argentine i Španjolske, Sweeney je objavila snimku uz poruku: 'Za koga navijate ovaj vikend? Javite ako vam zatrebam'.

Foto: instagram

Dva mjeseca kasnije, fanovi su se vratili na tu snimku i poručili joj da bi takav video bio bolja reklama od one koju je snimila za Novig. Naime, glumica se u reklami za platformu za sportsko klađenje pojavljuje oskudno odjevena i potpuno gola sa sportskim rekvizitima koji joj prekrivaju intimne dijelove tijela. Reklama nazvana 'Just Sports' naljutila je žene i sportašice diljem svijeta koje smatraju da seksualizira žene.

Foto: Instagram

- Ne mogu opisati koliko sam bijesna kada ovo gledam. Ne samo da je to pljuska u lice svakoj ženi koja je svoj život posvetila usavršavanju u sportu, nego i svakoj ženi koja uživa u sportu zbog onoga što on doista jest: timskog rada, prijateljstva, predanosti, izvrsnosti i zajedništva - kazala je Ariarne Titmus, četverostruka olimpijska pobjednica u plivanju, i dodala da je mislila da je monetiziranje ženskog tijela i seksualiziranje ženskog sporta u marketinške svrhe stvar prošlosti, prenosi The Guardian.