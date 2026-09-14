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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Sydney odgovorila na kritike zbog golotinje u sportskoj reklami: Objavila je nove fotke!

Piše Zrinka Medak Radić,
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Sydney odgovorila na kritike zbog golotinje u sportskoj reklami: Objavila je nove fotke!
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Foto: instagram
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Poznata glumica gola je pozirala u novoj kampanji za Novig, što se nije svidjelo profesionalnim sportašicama zbog seksualizacije ženskog sporta. Na kritike je Sydney dala jasan odgovor...

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Sydney Sweeney oglasila se nakon kritika brojnih profesionalnih sportašica koje su komentirale njezinu nova kampanja za Novig, platformu za sportske prognoze i klađenje. U toj kampanji Sydney pozira gola dok adute djelomično skriva sportskim rekvizitima, a takvo prikazivanje žena u sportu razljutilo je sportašice zbog seksualizacije ženskog sporta.

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Foto: instagram

Među najglasnijima bila je umirovljena australska olimpijska plivačica Ariarne Titmus, četverostruka osvajačica olimpijskog zlata. Ona je na svom Instagramu poručila da je vjerovala kako je takav oblik „besmislenog“ marketinga stvar prošlosti.

„Ne mogu opisati koliko sam bijesna dok ovo gledam“, napisala je Titmus na Instagramu.

Istaknula je kako reklama nije samo uvreda ženama koje su svoj život posvetile usavršavanju sportskih vještina, već i svim ženama koje vole sport zbog onoga što on uistinu jest – timskog rada, prijateljstva, predanosti, izvrsnosti i zajedništva.

Foto: instagram

Uslijedile su brojne kritike, poput one australske olimpijske plivačice Lani Pallister, sprinterice Bree Rizzo, olimpijske osvajačice srebrne medalje u vaterpolu Tilly Kearns, svjetske prvakinje u boksu Skye Nicolson...

Zatim je Sweeney odgovorila na te kritike objavama na svom Instagramu putem Storyju. Podijelila je fotografije brojnih naslovnica časopisa na kojima se nalaze gole profesionalne sportašice i sportaši, među kojima su Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe, Caroline Wozniacki, ali i Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karla-Anthony Towns i Jason Kelce. Tim je potezom bez riječi dala do znanja što misli o kritikama. 

Foto: instagram

Ranije je Sweeney objasnila i da je kampanju zamišljala kao zabavnu i zaigranu. "Koncept je jednostavan: maknuti svu suvišnu buku i usredotočiti se isključivo na sport. Kampanja tu ideju oživljava sa samopouzdanjem, humorom i dozom zaigranosti", poručila je. Sweeney nije samo zaštitno lice Noviga. U tvrtki ima vlasnički udio te je njezina strateška partnerica.

Foto: instagram
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