Kontroverzna Sydney Sweeney: Svi skandali bujne ljepotice

Sydney Sweeney jedna je od najprepoznatljivijih zvijezda svoje generacije, no njezin uspon na holivudski vrh nije prošao bez kontroverzi. Gotovo svaki njezin veći projekt, od filmskih uloga do reklamnih kampanja, izaziva žustre javne rasprave koje je drže u središtu medijske pozornosti. Dok je jedni vide kao vještu poslovnu ženu koja majstorski upravlja svojim imidžom, drugi je kritiziraju zbog poteza koji pomiču granice dobrog ukusa i društvene odgovornosti.

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Uloga koja ju je definirala

Kritike zbog pretjerane seksualizacije prate je i zbog uloge Cassie Howard u HBO-ovoj hit seriji "Euforija". Njezin lik prolazi kroz duboko problematičan razvoj, a brojne eksplicitne scene ocijenjene su kao uznemirujuće i nepotrebne. Iako je Sweeney izjavila kako ponekad osjeća da "nema kontrolu" nad načinom na koji je njezin lik prikazan, u trećoj sezoni, prema riječima kreatora serije, upravo je ona inzistirala na pojedinim scenama kako bi se autentično prikazao put lika u svijet sadržaja za odrasle. Upravo s ulogom Cassie u 'Euforiji', Sydney je počela u javnosti istupati na izrazito seksualiziran način. Sama je 2022. rekla da je bila seksualizirana još u srednjoj školi zbog svog tijela te da je javnost ono što je bilo napisano o seksualiziranoj Cassie počela 'raditi njoj u stvarnom životu'.

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Linija donjeg rublja i soft-porn kampanje

Sweeney je još sredinom 2024. godine počela raditi na svom brendu, a liniju donjeg rublja SYRN predstavila je u siječnju ove godine. Rekla je da ju je na ideju potaknulo vlastito iskustvo s grudnjacima. Još u šestom razredu imala je košaricu DD te je mrzila neudobni grudnjak koji je morala nositi. Kada je kasnije pronašla prvi lijepi grudnjak koji joj je dobro pristajao, toliko ga je voljela da ga je 'iznosila do kraja'.

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- Grudi i tijela su poput otisaka prstiju; svačiji su drukčiji i željela sam dizajnirati za to - rekla je za Elle. Kampanje za SYRN redovno sadrže iznimno provokativne fotografije i video snimke koje su svojevrsni nastavak njene uloge Cassie u 'Euforiji', a koji je Sydney pretvorila u poslovni brend. No, po pisanju nekih medija, brend nije pretjerano uspješan. Ideja je bila 'razumjeti žene, umjesto da im se obraća s visoka', što je brend propustio učiniti.

- SYRN djeluje isključujuće. Ne poziva žene da mu se pridruže; od njih traži da oponašaju osnivačicu i da joj se dive. Kao da donje rublje zapravo nije proizvod; proizvod je tijelo Sweeney - napisao je 'The Robin Report', vodeća digitalna publikacija koja donosi strateške uvide i komentare o maloprodaji i modnoj industriji.

Vješto inscenirana romansa

Tijekom promotivne turneje za romantičnu komediju "Samo ne ti", medijski prostor bio je preplavljen glasinama o aferi između Sweeney i njezina filmskog partnera Glena Powella. Njihova očita kemija i koketno ponašanje na crvenom tepihu i u intervjuima uvjerili su javnost da je riječ o pravoj romansi, pogotovo jer je Powell u to vrijeme prekinuo vezu s djevojkom Gigi Paris. No, Sweeney je ostala u vezi sa zaručnikom Jonathanom Davinom, što je 'skandal' učinilo još većim.

Mjesecima kasnije, glumci su priznali da je cijela priča bila pomno osmišljen marketinški trik. Powell je zasluge pripisao svojoj kolegici.

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​- Moram Sydney dati sve zasluge za ovo. Ja nemam mentalni kapacitet izvesti ovako nešto, ali ona je vrlo pametna - izjavio je za New York Times.

Sweeney, koja je zaruke s producentom Jonathanom Davinom raskinula početkom prošle godine, potvrdila je da je aktivno sudjelovala u kreiranju strategije, želeći potaknuti "aktivan razgovor s publikom". Kampanja je bila iznimno uspješna; film s budžetom od 25 milijuna dolara zaradio je više od 200 milijuna dolara na svjetskim blagajnama.

"Sjajni geni" i politička bura

Puno ozbiljniju kontroverzu izazvala je njezina suradnja s modnim brendom American Eagle. U reklami, Sweeney izgovara rečenicu koja se poigrava dvostrukim značenjem engleskih riječi: "Sydney Sweeney has great jeans/genes" ("Sydney Sweeney ima sjajne traperice/gene"). S obzirom na to da je riječ o plavokosoj, plavookoj glumici, kritičari su kampanju optužili za promicanje i ideala bjelačke superiornosti.

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Rasprava je eskalirala kada je otkriveno da je Sweeney registrirana kao republikanka, a ulje na vatru dolio je i sam američki predsjednik Donald Trump, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pohvalio reklamu i pozvao pratitelje da kupe traperice. Tvrtka American Eagle ogradila se od političkih konotacija, poručivši da se u njihovoj kampanji "uvijek radilo samo o trapericama".

Sweeney se o kontroverzi oglasila naknadno u nekoliko intervjua, poručivši da se nikada nije politički pozicionirala te da joj smeta što joj javnost pripisuje stavove koje nije izrekla. Ipak, nije opširno odgovorila na konkretne optužbe da reklama priziva eugeniku i rasne stereotipe.

Sapun od Sydneyine prljave vode iz kade

Granice bizarnosti Sweeney je pomaknula suradnjom s brendom Dr. Squatch, za koji je lansirala limitiranu seriju sapuna pod nazivom "Sydney’s Bathwater Bliss". Proizvod je, kako mu ime i govori, sadržavao "dašak stvarne vode iz njezine kupke". Glumica je objasnila da je ideja nastala kao duhovit odgovor na brojne zahtjeve obožavatelja, a navodno je bila inspirirana i viralnom scenom iz filma "Saltburn" u kojoj jedan od likova pije vodu iz kade u kojoj je lik Jacoba Elordija masturbirao. Čim je proizvod lansiran, uslijedile su kritike javnosti.

- Uglavnom su djevojke komentirale to, što mi je bilo jako zanimljivo. No, sve su obožavale ideju vode iz kade Jacoba Elordija - kazala je tada Sydney za Wall Street Journal. Unatoč mješovitim reakcijama javnosti, pet tisuća komada sapuna brzo je rasprodano.

Seksualizacija sporta

Posljednji Sydneyin skandal uključivao je nedavno objavljenu reklamnu kampanja za platformu za sportsko klađenje Novig. U spotu naslovljenom "Just Sports", Sweeney se pojavljuje gotovo potpuno naga, prekrivajući intimne dijelove tijela sportskom opremom.

- Kampanja se temeljila na prihvaćanju zabavne ideje, rekla je Sweeney za Variety, objašnjavajući da je cilj jednostavno bio „probiti se kroz buku i u potpunosti staviti fokus na sport“, ali uz „samopouzdanje, humor i razigrani pristup“. Sweeney je taj razigrani pristup pokazala sjedeći potpuno gola na košu, a zatim je legla na stol za biljar i rekla: „Ovim se ne može trgovati. Ovdje izgledam dobro.“

Foto: Instagram

Kampanja je naišla na osudu brojnih sportašica, uključujući olimpijke poput gimnastičarke Gracie Kramer i atletičarke Bree Masters, koje su je optužile za bespotrebnu seksualizaciju i degradaciju ženskog sporta. Smatrale su da takav prikaz potkopava dugogodišnju borbu za priznavanje sportašica na temelju njihovih vještina i postignuća, a ne izgleda. Sweeney je na kritike odgovorila objavivši na Instagramu kolaž fotografija slavnih sportaša, poput Serene Williams i Roba Gronkowskog, koji su također pozirali nagi za naslovnice časopisa.

Mnogi kritičari ponovno su povukli paralelu između uloge u "Euforiji" i Sydneyinih angažmana kazavši kako je ona jedina članica glumačke postave koja nikada nije prerasla seriju ni izašla iz uloge Cassie.

*uz korištenje AI-ja.