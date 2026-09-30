Fanovi ne prepoznaju zavodnika iz '90-ih: 'Što mu je s licem?'

John Cusack gostovao je u podcastu 'Happy Sad Confused' kod Josha Horowitza i pokrenuo lavinu komentara zbog svog izgleda. Cusack, koji je godinama slovio kao jedan od najvećih zavodnika u Hollywoodu, ima 60 godina, od kojih je više od 40 pred kamerama, iako ga u zadnje vrijeme sve rjeđe viđamo na malim ekranima.

Ispod snimke njegova gostovanja gledatelji su komentirali kako ga jedva prepoznaju te su nagađali o mogućim estetskim zahvatima.

- Što mu je s licem?, pitao je jedan komentator, dok je drugi dodao: 'Bio je tako zgodan, šteta što je to napravio s licem'. No neki su stali u obranu glumca i kazali kako je jednostavno ostario. Cusack komentare o izgledu nije komentirao.

Foto: YouTube

U glumačkim vodama Cusack je od djetinjstva, a veliki hit koji ga je proslavio svakako je bio film iz 1989. godine 'Reci bilo što'. Prizor u kojem ispod prozora svoje djevojke drži kasetofon iznad glave, jedna je od najprepoznatljivijih romantičnih filmskih scena koja je ušla u pop-kulturu. Glumio je i u filmovima poput 'Plaćenik', 'Biti John Malkovich', 'Identitet', 'Opasan let', 'Jacuzzi Express', a 2000. je za ulogu u filmu 'Dućan snova' nominiran za Zlatni globus. Tijekom dugogodišnje karijere, Cusack je privatni život držao za sebe te nije bio upleten u nikakve skandale.

Godinama su obožavatelji nagađali da je John Cusack dobio ponude za uloge u tri velika projekta – 'Paklenom šundu', 'Breaking Badu' i 'The Breakfast Clubu' – ali da ih je na kraju odbio. U razgovoru s Horowitzom konačno je razjasnio da mu ulogu u 'Paklenom šundu' i 'The Breakfast Clubu' nisu ni ponudili, a za ulogu Waltera Whitea u 'Breaking Bedu' je kazao kako zbog glasina ni sam nije znao što je istina.

Foto: IMDB

- Upoznao sam Vincea Gilligana u New Yorku i rekao mu: 'Hej, čovječe, obožavam tvoju seriju, sjajna je. Moram znati, svi govore da si mi ponudio tu ulogu – jesi li mi je ponudio?', ispričao je Cusack, a prenosi australski Nine.

- Rekao je: 'Ne.' Ja sam rekao: 'Hvala ti, Vince!'