Fanovi su zabrinuti za Britney! 'Skoro je pregazila prijateljicu'

Britney Spears šokirala je brojne obožavatelje. Nakon objavljivanja eksplozivnih memoara njezina bivšeg supruga Kevina Federlinea, ponašanje pop ikone ponovno je potaknulo zabrinutost da se vraća u mračno poglavlje svoje prošlosti. Isječak koji je dobio Daily Mail prikazuje pjevačicu kako napušta restoran Red-O u Thousand Oaksu i sjeda na vozačko mjesto svog crnog BMW-a nakon što ju je nekoliko ljudi navodno pokušalo zaustaviti.

Jedan je prolaznik za Daily Mail rekao da je pop Britney skoro pregazila svoju prijateljicu dok je izlazila s parkirališta. U videu se vidi i kako Spears skreće u suprotne trake, uključujući biciklističku stazu, dok se probijala prema svom imanju u Thousand Oaksu. U jednom trenutku, prema snimci, vozila se iza drugog vozila. Kad je pop zvijezda stigla do semafora, viđena je i kako stavlja nešto u usta. Izvor je rekao i da je Spears bila zaglavljena ispred ograde svoje kuće pokušavajući ući unutra oko 20 minuta.

- Uključila je automobil i vozila se do ograde, koja se nije otvarala - prokomentirao je izvor.

- To je radila tri ili četiri puta. S njom je u autu bila i prijateljica, no otišla je nakon 20 minuta, dok je Britney u dvorište ušla za 10 minuta - dodao je izvor.

Također, izvori bliski pop zvijezdi kažu da je uznemirujuću epizodu potaknulo objavljivanje Federlineova novih memoara 'You Thought You Knew' koji su se pojavili na policama samo dan prije Britneynog nepredvidljivog izlaska. Knjiga oslikava duboko uznemirujući portret njihovog braka, ispunjen optužbama koje su navodno ponovno otvorile bolne emocionalne rane.

- Kevinova knjiga Britney baca u vrtlog. Ona se vrti u spirali. Ponovno otvara stare rane - rekao je izvor za Daily Mail.

Izvor je dodao da joj je bilo 'teško' jer se sve vratilo u vijesti.

- Ako razmislite o tom razdoblju u njezinom životu, i ako uopće imate imalo humanosti, znate koliko su joj tada bile mračne i teške stvari. Dva mala dječaka, problemi sa skrbništvom, porod. Bilo je stvarno teško - nastavio je izvor.

Memoari uključuju šokantne optužbe, uključujući tvrdnje da je Britney nekoć koristila kokain prije nego što je pokušala dojiti njihovu djecu te da se čudno ponašala u njihovoj blizini. U nekoliko optužbi, Federline je tvrdio i da ih je Spears, držeći nož, gledala kako spavaju, sve dok se nisu probudili. Usto, otkrio je i da je pjevačica uzimala kokain dok ih je dojila. Također, upozorio je da je 'nepredvidivo' ponašanje pop zvijezde gore nego što na prvi pogled izgleda. Međutim, Spears je zbog toga oštro kritizirala Federlinea, nazivajući ga stalnim gaslightingom.

- Vjeruj mi, te bijele laži u toj knjizi idu ravno u banku, a ja sam jedini koja je ovdje istinski povrijeđena - napisala je Britney na svom X profilu.

Pjevačica je prokomentirala i svoj odnos sa sinovima, dodavši: 'Uvijek ću ih voljeti i ako me stvarno poznajete, nećete obraćati pažnju na napise tabloida o mom mentalnom zdravlju i piću'.

Na kraju je Britney naglasila kako Federline nastavlja profitirati od nje, napomenuvši da je knjiga objavljena nakon što je prestala isplata alimentacije.

