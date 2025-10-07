Fanovi u strahu: Taylor Swift otkrila hoće li se i nakon vjenčanja baviti glazbom

Popularna pjevačica Taylor Swift (35), koja je prije nekoliko dana izdala novi album "The Life of a Showgirl", gostovala je na BBC Radio 2, u emisiji Scotta Millsa. Taylor je ostala iznenađena kada je Mills upitao hoće li prestati pjevati kada se uda za zaručnika Travisa Kelcea (36), piše Elle.

Osvrćući se na teorije da će se prestati baviti glazbom nakon što se uda za Travisa Kelcea i osnuje obitelj, Swift je dodala: "To je šokantno uvredljivo reći. Nije to razlog zašto se ljudi žene, kako bi mogli dati otkaz."

Mills je primijetio da su obožavatelji bili u panici. Swift je odgovorila: "Oh, znam, ponekad vole paničariti. Ali volim osobu s kojom sam jer voli ono što radim, i voli koliko me ispunjava stvaranje umjetnosti i glazbe. To je najbolja stvar kod Trava: on je toliko strastven u onome što radi da to što sam ja strastvena u onome što radim, to nas povezuje.", rekla je Swift.

Pjevačica je istaknula koliko joj znači njegova podrška. "Jednostavno je najzabavnija stvar na svijetu biti u mogućnosti podržavati jedni druge i polaritet koliko su naši poslovi različiti", rekla je. "Ali postoji i mnogo sličnosti. Oboje radimo troipolsatne nastupe kako bismo zabavili ljude... na stadionima NFL-a", dodala je.

Pjevačica je također razgovarala o planovima za vjenčanje, rekavši da joj to još nije na prvom mjestu. "Radim jednu po jednu stvar", rekla je.

Podsjetimo, Taylor je u petak objavila novi album, a uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'.