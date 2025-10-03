Izašao album godine: Taylor Swift je u pjesmama ponovno ostavila hrpu skrivenih poruka

Izašao je dugoočekivani album Taylor Swift, a fanovi su već počeli tražiti skrivene poruke u njima. Njen 12. album po redu zove se 'The Life of a Showgirl'.

Jedna od najočitijih poruka je u pjesmi 'Wood', koja se odnosi na njenu vezu sa zaručnikom Travisom Kelceom uz posvetu njegovom podcastu New Heights.

- Čini mi se da ti i ja sami stvaramo svoju sreću - pjeva Taylor.

Foto: DANIEL COLE

U pjesmi 'Actually Romantic' osvrnula se na svoje kritičare:

'Napisao si mi pjesmu govoreći da ti je muka vidjeti moje lice/ Neki bi se ljudi mogli uvrijediti / Ali zapravo je slatko / Sve vrijeme koje si potrošio na mene'.

U nastavku pročitajte detaljnu analizu albuma i skrivenih poruka:

1. The Fate of Ophelia

U uvodnoj pjesmi referira se na Shakespeareovu Ofeliju iz Hamleta, koja je završila tragično.

Prema tekstu pjesme, Taylor 'bi se možda utopila u melankoliji' da ju nije spasila prava ljubav.

U stihovima 'Čula sam te kako me zoveš / Na megafonu' i 'Želiš me vidjeti sasvim samu' očita su aluzija na Travisa koji ju je prozvao u svom podcastu jer se nije sastala s njima na svojoj turneji Eras, a to je bio početak njihove romanse. Prije Travisa, Taylor je izašla iz veze s Mattyjem Healyjem, a sada pjeva: 'Zaklela sam se na vjernost sebi, sebi i ja / Neposredno prije nego što si mi osvijetlio nebo'.

2. Elizabeth Taylor

Drugu pjesmu posvećuje još jednoj showgirl, pokojnoj Elizabeth Taylor. Uspoređuje svoj život sa životom ove dive, koja je nekoć kao i danas Taylor, punila naslovnice zbog svog ljubavnog života i glamura. Spominje Elizabethina omiljena mjesta - pariški Plaza Athénée i losanđeleski Musso & Frank's. Također, pjeva: 'Često se ne osjećam tako glamurozno biti ja'.

3. Opalite

U pjesmi za koju je Travis već najavio kao svoju omiljenu s albuma, Taylor se referira na njihovu ljubavnu priču. Nakon što je prošla mnoge oluje u vezama, sada je s Travisom njeno nebo napokon mirno i opalno.

4. Father Figure

Dok su Taylor, Max Martin i Shellback navedeni kao autori pjesama, na ovoj pjesmi posthumnu zaslugu dobio je i pokojni George Michael. Pjesma sadrži interpolaciju njegovog istoimenog hita iz 1987. godine. Michaelov tim je dao svoj blagoslov za ovu pjesmu i zahvalio joj se na tome na Instagramu.

5. Eldest Daughter

Kod Taylor peta pjesma je tradicionalno rezervirana za najemotivnije stihove. U Eldest Daughter, starija sestra Austina Swifta pjeva o prolasku kroz životne uspone i padove: 'Jer ja nisam loša kučka / I ovo nije divljački / I nikad te neću iznevjeriti. Nikad te neću izostaviti / Toliko izdajnika / Glatkih operatera / Ali nikad neću prekršiti taj zavjet'.

6. Ruin the Friendship

Šesta pjesma donosi priču o tugovanju zbog romanse koja nikad nije zaživjela. Stihovi su puni nostalgije: 'Zabavi se, maturalna je / Uveli korzaž visi s mog zapešća / Preko njegovog ramena uhvatim pogled / I vidim... Tebe kako me gledaš / I to nije bio poziv / Ali dok je svirala pjesma 50 Centa / Trebala sam te poljubiti svejedno'.

7. Actually Romantic

Suprotno nazivu, ova pjesma nije o romansi - već je odgovor osobi koju nije imenovala. Ta osoba je, sudeći prema stihovima, provela mnogo vremena pričajući o Taylor. Mnogi vjeruju da je riječ o pjevačici Charli XCX, koja je bila predgrupa Taylor na turneji Reputation, a prijateljica je s Taylorinim bivšim Mattyjem.

8. Wish List

Na vrhu Taylorine liste želja je vječnost s Travisom, a to uključuje i osnivanje obitelji: 'Samo te želim', pjeva Taylor i nastavlja: 'Imati nekoliko djece / Cijeli blok izgleda kao ti'.

9. Wood

Taylor pjeva kako joj želje upućene zvijezdama padalicama 'nikad nisu donijele ništa dobro' u ljubavi. No s Travisom ne mora niti 'kucati o drvo'.

'Djevojke, ne moram uhvatiti buket', stoji u stihovima, 'da znam da je tvrda stijena na putu'. Tako je i bilo - par je objavio zaruke u kolovozu 2025. nakon dvije godine veze.

10. Cancelled

U desetoj pjesmi uzima pod svoje okrilje nekog tko je bio 'otkazan', nešto što je i sama proživjela.

'Pođi sa mnom, kad nas vide, pobjeći će', pjeva. 'Dobro je što volim svoje 'otkazane' prijatelje / Volim ih ogrnute u Gucci i u skandalu'.

11. Honey

Slatka pjesma, kao što joj i ime govori, je o tome kako je Travis uspio redefinirati njen rječnik. Riječi poput 'dušo' ili 'draga' više nisu gorke, već su slatke i podsjećaju ju na njega. Inače, zanimljivo je da ju je Travis doista u javnosti i nazvao 'draga' tijekom njenog gostovanja u njegovom podcastu u kolovozu.

12. The Life of a Showgirl (Featuring Sabrina Carpenter)

Za veliko finale, udružila je snage s prijateljicom i kolegicom Sabrinom Carpenter. Ova pjesma se nadovezuje na Elizabeth Taylor i daje uvid u život iza kulisa. Iako se čini glamurozan, slava nosi svoju cijenu, a ovi stihovi to i opisuju: 'Prodala bih dušu da okusim veličanstven život, koji je sav moj' / Ali to nije ono što šou-djevojke dobivaju / Ostavljaju nas da umremo'.

Na kraju pjesme se zajedno klanjaju publici uz riječi: 'To je naša predstava / Volimo vas puno, laku noć!', piše E! Online.