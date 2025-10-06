Obavijesti

Fanovi oduševljeni: Taylor Swift svojim novim albumom 'The Life of a Showgirl' obara rekorde...

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Jedna od najpoznatijih pjevačica današnjice, Taylor Swift, već je prije obarala Spotifyjeve rekorde, a novim je albumom nadmašila i samu sebe

Album popularne američke pjevačice Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', koji je izašao prošlog četvrtka, oborio je još jedan rekord. Spotify je objavio kako je 3. listopada, manje od 12 sati nakon izlaska, ovaj album postao najslušaniji u jednom danu u ovoj godini. 

Uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'. 

ANALIZA STIHOVA Izašao album godine: Taylor Swift je u pjesmama ponovno ostavila hrpu skrivenih poruka
Izašao album godine: Taylor Swift je u pjesmama ponovno ostavila hrpu skrivenih poruka

Osim spomenutih, Swift drži još jedan rekord na Spotifyju. Njezina pjesma 'The Fate of Ophelia' s novog albuma proglašena je najslušanijom u jednom danu u povijesti ove platforme. Ako ovako nastavi, pjesma bi mogla srušiti i rekord Miley Cyrus za najslušaniju pjesmu u jednom tjednu.

Foto: JENNIFER GAUTHIER

Spomenutom pjesmom Swift je srušila vlastiti rekord, budući da je njezin singl 'Fortnight' iz 2024. godine do tada bio na vrhu ljestvice.

PRVI JE SVE ČUO Travis Kelce najveći je fan svoje zaručnice, Swift je otkrila kako je reagirao na njezin novi album
Travis Kelce najveći je fan svoje zaručnice, Swift je otkrila kako je reagirao na njezin novi album

Novi album pjevačica je promovirala i filmom 'Showgirl', koji je prošlog vikenda premijerno prikazan u kinima. Promotivni film zaradio je gotovo 520 milijuna dolara u samo tri dana prikazivanja.

Taylor Swift's Eras Tour
Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

