Fanovi oduševljeni: Taylor Swift svojim novim albumom 'The Life of a Showgirl' obara rekorde...

Album popularne američke pjevačice Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', koji je izašao prošlog četvrtka, oborio je još jedan rekord. Spotify je objavio kako je 3. listopada, manje od 12 sati nakon izlaska, ovaj album postao najslušaniji u jednom danu u ovoj godini.

Uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'.

Osim spomenutih, Swift drži još jedan rekord na Spotifyju. Njezina pjesma 'The Fate of Ophelia' s novog albuma proglašena je najslušanijom u jednom danu u povijesti ove platforme. Ako ovako nastavi, pjesma bi mogla srušiti i rekord Miley Cyrus za najslušaniju pjesmu u jednom tjednu.

Spomenutom pjesmom Swift je srušila vlastiti rekord, budući da je njezin singl 'Fortnight' iz 2024. godine do tada bio na vrhu ljestvice.

Novi album pjevačica je promovirala i filmom 'Showgirl', koji je prošlog vikenda premijerno prikazan u kinima. Promotivni film zaradio je gotovo 520 milijuna dolara u samo tri dana prikazivanja.

