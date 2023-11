Fanovi zabrinuti za Meg Ryan, kirurg tvrdi: 'Ona je u kaosu'

Obožavatelji Meg Ryan (61), koja se nakon osam godina vratila glumi, i to u novom filmu 'What Happens Later', oduševljeni su što će je vidjeti na ekranima opet. Međutim, neki od njih tvrde kako je 'žrtva loših i bizarnih plastičnih operacija'.

- Sjajno je vidjeti Meg Ryan natrag na ekranu, ali Bože, volio bih da nije toliko petljala po svom licu - stoji u jednoj od objava na X-u.

- Preimenujte film u ‘Što se događa s licem Meg Ryan?‘ - našalila se druga korisnica.

Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Većina je izrazila nezadovoljstvo što je poznata 'kraljica romantičnih komedija' promijenila izgled.

- 'Neću dati da se išta radi na mom licu. Bojim se da ne ispadnem poput pastrve. Sve žene u Hollywoodu to sada rade, a sve u određenom trenutku počnu izgledati isto'. Jadna Meg Ryan, bila je tako slatka - jedan je napisao na društvenim mrežama osvrnuvši se na prijašnje izjave glumice.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Iako Meg nikad nije priznala da se podvrgnula plastičnim operacijama, jedan stručnjak nagađa da nije samo 'otišla pod nož', već je i postupak bio neuspješan.

- Ona je u kaosu - rekao je slavni plastični kirurg za lice dr. Sam Rizk, kako prenosi NY Post.

Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

- Mislim da je njezin lifting lica otišao u krivom smjeru. Bočno, umjesto okomito - objasnio je Rizk.

Prema doktoru, izdajnički znak horizontalne operacije su njezina usta.

- Kad je bila mlađa, usta su joj bila manja. Pogledajte njezina usta u ‘Top Gunu‘. Sad su dvostruko veća. Jedini način na koji usta mogu biti veća kako stariš... je ako se povuku u stranu - tvrdi dalje.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Drugo moguće područje dotjerivanja bili su njezini obrazi, za koje Rizk tvrdi kako su sigurno 'napunjeni punilom ili mašću'.

- Obrazi nikad ne postaju veći kako stariš - objasnio je svoje mišljenje slavni doktor.

Podsjetimo, Meg je omiljena zbog svojih uloga u mnogima najdražim romantičnim klasicima, kao što su 'Kad je Harry sreo Sally', 'Imaš poruku' i 'Sleepless in Seattle'.