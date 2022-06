Farmer Hrvoje u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' o razlici u godinama: 'Nije mi to važno...'

U novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' predstavio nam se farmer Hrvoje koji ima 34 godine i dolazi iz Zagreba, ali vikendom i slobodnim danima pomaže teti na farmi konja u Farkaševcu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako trenutačno radi kao konobar, u slobodno vrijeme je na farmi gdje ima čak 22 konja, magarca i vrt s povrćem.

- Bio sam u dvije ozbiljne veze do sad, ali nije funkcioniralo, nije to bilo to - otkrio je.

Ne smeta mu razlika u godinama, ali priznaje da bi mu odgovarala djevojka s kojom je razlika do deset godina, ali time nije opterećen.

Ispričao je i što očekuje od idealne djevojke i kako se nosi s emocijama.

- Kad sam ljut najbolje me pustiti na miru i da jašem na konju - priznao je Hrvoje i rekao da tada zaboravi na sve probleme. Za sebe kaže da je komunikativan, normalan, šaljiv i društven.

Najčitaniji članci