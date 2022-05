Farmer Tomislav o Steli: 'Jedva čekao kad ću je ponovo vidjeti, zagrliti i osjetiti njezinu toplinu'

Nakon što su farmeri u showu 'Ljubav je na selu' odabrali koje djevojke odlaze s njima na njihova imanja kako bi se bolje upoznali, večeras su djevojke putovale na farme i susrele se ponovo s farmerima. Tomislavu danas stižu djevojke pa je bio malo nervozan.

- Nakon što sam se ustao otišao sam se prošetati i popričati s dragim Bogom da mi da snage i da budem spreman kad mi dođu cure - rekao je Tomislav. Za to vrijeme Antonija i Stela su krenule na put prema Tomislavovu imanju, a priznale su da su se sprijateljile.

Stela se predstavila, a otkrila je da je mama dječaka od četiri godine. Sebe je opisala kao romantičnu, duhovitu i jednostavnu osobu. Obzirom na to da radi kao konobarica, nema puno vremena za sebe jer ima sina, ali voli šetnje prirodom i astrologiju.

- Volim tarot karte, to me privuklo, a izvuklo me iz depresije od prošle veze koja me povrijedila. Nisam imala bajna iskustva, a samo sam imala samo jednu kvalitetnu vezu iz koje se rodio moj sin - rekla je Stela te dodala da danas dečki žele samo vezu, ali ne i brak, a ona bi voljela da njezina veza završi brakom.

Otkrila je i da se prijavila kod Tomislava jer ju je privukao svojom teškom pričom.

- Prepoznala sam kod njega da je smiren, stabilan, ali i romantičan - dodala je Stella.

Voditeljica Anita je došla porazgovarati s Tomislavom prije dolaska djevojaka, a on je priznao da se najviše veseli dolasku Stele.

- Dao sam maksimalno sve od sebe s drugim djevojkam, ali jedva čekam vidjeti Stelu - rekao je Tomislav.

Krunoslav je na svom imanju sve pospremio kako bi ih dočekao.

- Osjećam se uzbuđeno i ne znam kako bi se ponašao. Tri žene dolaze kod mene, to je veliki šok! - smijao se Krunoslav. Ines je u svom predstavljanju objasnila da se ne treba posebno predstavljati.

- Ako se ja trebam predstavljati, onda ne znam gdje ovaj svijet vodi! - rekla je Ines pa otkrila da bi njezin idealan muškarac trebao biti jako ambiciozan i raditi barem dva posla.

Kruno čini kao iskren muškarac i da mu treba žena koja će ga voditi kroz život, a ona je baš takva.

- Sviđaju mi se njegove oči, kao da kažu – mama, pomozi mi! - kazala je Ines što joj se sviđa na Krunoslavu.

Gordana je otkrila da živi s majkom.

- Super nam je, ona ima svoj život, ja imam svoj život - rekla je Gordana te dodala da je igrala nogomet ali je ozlijedila koljeno pa je odustala. Imala je samo dva dečka u životu i u braku 15 godina.

- Bila sam u braku 15 godina to je moja najveća greška u životu. Spremna sam doći kod Krunoslava na farmu i istjerati one kokoške van, a njega na zečji način srediti! - rekla je.

Branko je objasnio zašto je pustio i bradu.

- Ako me koja ne bi napala da me ljubi pa da je ne pika bradica, zato sam je pustio - rekao je.

Ljubica, koja je već bila dio prošlih sezona 'Ljubav je na selu' rekla je da je bila u braku 34 godine, sada je rastavljena, a nakon braka je imala nekoliko veza.

- Treba mi muškarac koji je pozitivac kao i ja., Našla sam se s Brankom u tom smijehu - zaključila je Ljubica.

Dubravka je bila sretna što ide kod Branka , a otkrila je da je u životu sve poslove radila pa joj ništa nije strano.

- Puno je drva prošlo kroz moju ruku - rekla je Dubravka, ali i da jako voli pletenje jer je to opušta. Majka je šestero djece.

- Kao majka sam brižna i volim svoju djecu. Mislim da sam najsretnija majka što imam toliko djece, a ponosna sam što imam 17 unučadi i dvoje praunučadi - otkrila je. Imala je dva loša braka i jedan koji joj je, kaže bio dobar.

- Prihvatio me je trudnu s petim djetetom, to je bio moj sin i othranio ga kao da mu je rođeni otac. Živio je sa mnom 32 godine i iznenada je umro. Borim se biti pozitivna - rekla je Dubravka.

Samanta se predstavila kao osoba koja je trenutačno nezaposlena, ali se bavi svojim hobijima.

- Umjetnička sam duša, i dosta sam iskrena. Bila sam prošle sezone u emisiji, ali kad sam vidjela profil od Tomislava morala sam se prijaviti jer me privukao njegov patnički pogled - zaključila je.

Antonija je otkrila da je pravedna, društvena osoba, a radi u Prelogu u agenciji za zapošljavanje. Opušta je priroda i rolanje.

- Dosta svog slobodnog vremena posvećujem DVD-u kojeg sam član već 20 godina. I nisam jedina žena, ima nas još! Bila sam i na intervencijama, ali nekih težih nas dečki poštede - otkrila je hrabra Antonija koja se Tomislavu odlučila pisati jer joj se činio kao iskren muškarac.

Tomislav je za svoje djevojke priredio ruže što ih je iznenadilo, naročito Samantu i Antoniju, a što se poslije i ispostavilo kao dobra pretpostavka jer je Tomislav samo pričao o Steli.

- 'Kad je Stela došla, umalo sam zaplakao jer sam jedva čekao dan kad ću je ponovo vidjeti, zagrliti i osjetiti njezinu toplinu - romantično je ispričao farmer.

Branko je odlučio otići po svoje dame autom u grad jer bi im bilo komplicirano doći do njegova sela, a i on je svakoj poklonio ružu no i rekao da ima jednu ružu viška.

- Nama četvrta ne treba, mislim da ima dovoljno za birati! - ljutito je komentirala Ljubica, a i ostale dame su postale skeptične zašto Branko nosi još jednu ružu.

Inna je sa sobom ponijela i jelenju glavu koju je napravila za Branka. Inna je otkrila da je prije 19 godina došla u Međimurje iz Rusije kao turist i zaljubila se i ostala.

- To je valjda bila sudbina. Međimurje je moj drugi dom - kazala je Inna koju je odgajala baka jer je mama bila stjuardesa pa je često nije bilo doma. Za Branka je rekla da joj se svidio.

- Branko je fini čovjek. Ne sliči na Leonarda Di Caprija, ali je sličan kao Vinko Coce - smijala se Inna.

Na putu za Krunoslavovu farmu, Irena je priznala da ju je strah da će joj netko preuzeti farmera. Također otkrila je da radi u telefonskom centru i obožava svog psa. Imala je uspone i padove, ali sada, kaže živi dan za danom.

- Posljednji put sam se zaljubila prije 12 godina. Tražim da me prihvati ovakvu kakva jesam - pojasnila je Irena.

- Očekujem da cure budu u kratkim haljinama što je dostojanstvo za jedan dolazak k meni - rekao je Krunoslav.

- Ne volim baš smušene muškarce. Došla sam kod njega da vidim zašto stoji na staklenim nogama i da ga poguram - na kraju je rekla Ines.

Kako će proći ostali susreti djevojaka i farmera, gledatelji će doznati već sutra od 21.20 sati.

