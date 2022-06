Fatalna Miss Jugoslavije i Mišo živjeli su život iz snova, a smrt sina Edija sve je preokrenula

Na koncertu Miše Kovača (80) na Starom placu u Splitu bila i njegova bivša supruga Anita Kovač rođena Baturina, piše Slobodna Dalmacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njihova ljubavna priča bila je sve osim jednostavna on oženjen, ona gimnazijalka.

Mišo Kovač u fatalnu Miss Jugoslavije Anitu Baturinu 'do ušiju' se zaljubio davne sedamdesete, za svog nastupa u Splitu. Na taj je koncert Anita stigla u pratnji prijateljica, a čim se pojavila u dvorani, svima je zastao dah.

Ona je bila Miss Jugoslavije 1970., gimnazijalka koju je čekala blistava karijera. Režiseri su joj nudili filmske uloge, modni skauti otimali se za fatalnom plavušom, pozirala je na naslovnicama svih tadašnjih novina, nosila modne revije na terasama najelitnijih dalmatinskih hotela... Nakon što je te večeri stigla na koncert Miše Kovača, večer je provela u njegovu društvu, no bila je prilično suzdržana. Mišo je, naime, već bio oženjen s Ljubicom Komadinom, a reputacija osobe za kojim je ludjela svaka žena za Anitu je bio dovoljan razlog za distancu.

Granicu između ljubavi i prijateljstva prošli su potpuno slučajno, nekoliko mjeseci nakon prvog susreta, kad ju je Mišo vozio kući. U zavoju joj je slučajno dodirnuo ruku i taj je dodir uzburkao strasti. Nakon dvije godine par se oženio, ubrzo im se rodio sin Edi, potom i kći Ivana. Živjeli su u Zagrebu, u luksuznom stanu na Gornjem gradu, proputovali gotovo čitav svijet, a medije su hranili pričama o mirnom obiteljskom životu bez trzavica i afera.

- Mi smo imali dosta ‘porođajnih muka’ dok smo se sreli, dok smo ljubovali. Ona je bila gimnazijalka, ja oženjen čovjek. Stvarno sam želio da budemo zajedno - rekao je Mišo.

Smrt sina presudila obiteljskoj idili

Slika o idealnoj obitelji trajala je sve do početka 90-ih kad im je u ratu stradao sin Edi. Priču o tome što se točno dogodilo i kako se raspala jedna obitelj, Mišo Kovač nikad nije ispričao do kraja.

- Kad se dogodila obiteljska tragedija, kad je poginuo naš Edi, obitelj se raspala. Mišo se povukao u sebe i počeo uzimati enormne količine tableta za smirenje. I ja sam mjesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvijestila i rekla si: "Tako više ne ide!' - prepričala je Anita najteži period u životu.

- Nije bilo lako. Posebno kad je moj odvjetnik došao do povijesti bolesti našeg sina. Za razliku od papira što smo ih mi dobili, a u kojima je stajalo da je naš sin Edi umro od prostrjela glave, takvog da bi na kraju mogao živjeti, prava je verzija bila drukčija. U tim je dokumentima pisalo kako je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu. Bio je sedam dana u komi i umro je u velikim bolovima. Danas kad ga nema, mogu reći da se sigurno nije sam ubio i da je, po mom mišljenju, bio dio neke političke igre. Kakve, ne znam, i to je ono što i mene i Mišu kao roditelje boli. Mišo se želio osvećivati, tražiti pravog krivca, no ja sam mu savjetovala da to ne čini jer svakome će se vratiti milo za drago - rekla je bivša Mišina supruga koja dana s živi u Tribunju.

Mišo otišao s astrologinjom

Osim te tragedije, javnost je u to vrijeme šokirala i vijest da je Mišo Kovač napustio obitelj i sreću pronašao u zagrljaju druge žene. Radilo se o astrologinji Silviji Conte-Calvi Marković koju je upoznao slučajno i u kojoj je vidio osobu koja će mu ponuditi mir nakon obiteljske tragedije.

- Mišo je samo otišao iz našeg stana. Kad sam ga pitala kamo ide, rekao mi je jedino da odlazi. Istog poslijepodneva javila mi se poznanica i rekla mi da ga je vidjela kako se ukrcao na trajekt za Brač s dotičnom damom. Ivana i ja bile smo šokirane - otkrila je.

- Nakon nekoliko dana, koliko mi je trebalo da ga dobijem telefonom, Mišo i ja smo se našli u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici. Dok smo sjedili za stolom i dok sam ga gledala, mogla sam jedino reći kako ne vjerujem da mu se to dogodilo. Mišo je samo kratko izustio: "Eto, dogodilo se." Meni se to nikad ne bi dogodilo, pomislila sam i otišla iz motela. To je bio kraj naše ljubavi - priznaje Anita.

Kći Ivana u heroinskom paklu

Mišo je tog poslijepodneva ostao s njihovom srednjoškolkom Ivanom i predao joj ključeve stana na Gornjem gradu u kojem je ostala živjeti sama. Anita se odselila u Tribunj, a Mišo je tada živio na nekoliko adresa. Kako to obično biva, Mišina se ljubimica zaljubila u pogrešnog dečka, liječenog narkomana uz kojeg je i sama počela konzumirati droge.

- Jednom je Ivana s tim dečkom doputovala u Tribunj i, čim sam je vidjela, shvatila sam da nešto nije u redu. Bila je izrazito mršava, izgubljena. Iste sam večeri nazvala Mišu i rekla mu kako sumnjam da se Ivana drogira. Umjesto zabrinutosti oca, s druge sam strane čula netipičnog Mišu. Rekao mi je da ne izmišljam, pitao me što imam protiv nje i molio me da ih pustim na miru - ispričala je Anita.

No njezina se intuicija pokazala točnom i uskoro je otkriveno da je Ivana heroinska ovisnica koju je trebalo hitno spasiti. Posebno kad se predozirala velikom količinom tableta za smirenje. U Ivaninu spašavanju važnu je ulogu odigrala tadašnja Mišina djevojka, a danas supruga Lidija koja je, vidjevši beživotno Ivanino tijelo, pozvala hitnu pomoć i time je spasila.

- Ivana je tada provela mjesec dana na odvikavanju u zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica na odjelu kod doktora Sakomana. Dok se liječila, rekla sam Miši da nakon izlaska iz bolnice ne smije doći ni k meni ni k njemu i da je za njezin spas jedino rješenje komuna. Znala sam da je za nju to bilo jedino rješenje i da joj ne smijemo dati mogućnost povratka na ulicu - kaže Anita i dodaje kako je baš zbog njezine odlučnosti i sigurnog stava Ivana dobila svoju najtežu životnu bitku.

Korektni odnosi s Mišinom Lidijim

Za Mišinu suprugu Lidiju ima samo riječi hvale.

- Stvarno joj želim sve najbolje u životu, naravno uz Mišu. Po njihovu ponašanju zaključila sam da se vole i to je najvažnije. Ništa joj ne zamjeram i drago mi je što je uz njega - rekla je tada iskreno.

Podsjetimo, pred tisućama ljudi na spektakularnom Mišinom koncertu na pozornici mu se pridružila unuka Elena.

Publika se raznježila kada je vidjela djeda s veselom unukom.

Najčitaniji članci