Favorit je izletio iz showa: 'Na 'Farmi' mi je bilo dobro, ta vrsta reality programa me privlači...'

Na mjesto gdje ne postoji zavist, ljubomora i mržnja. A ako želite države, to su Gvatemala, Namibija, Benin, Mongolija, Papua Nova Gvineja.. I još desetke drugih, odgovara putopisac Juka na pitanje gdje bi putovao...

<p>Gledatelje reality showa “Farma”, sudeći po njihovim komentarima, šokiralo je ispadanje jednog od favorita natjecanja, Splićanina <strong>Jurice Galića Juke</strong>. Vidjeli su ga minimalno u finalu, ako ne i kao pobjednika, no ipak nije uspio u svojem naumu... Ali to ga nimalo ne smeta. Dapače. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Bilo mi je ok. Bio sam bez mobitela, jeo sam zdravo i naučio nešto novo. Gdje ćeš bolje - kaže nam u startu razgovora Juka, a nas zanima kako mu je pao dulji boravak na jednom mjestu, jer je naviknut na česta i egzotična putovanja.</p><p>- Obzirom na to da je vrijeme pandemije, ionako ne bi mogao putovati pa mi je Farma i dobro došla. Osim toga, granice su u našim glavama i srcu. Ja svaki dan putem negdje i dobro mi je - kaže Juka, kojem su na “Farmi” najdraži bili<strong> Prince, Marina & Maja</strong>, a sitnih zamjerki imao je tek prema <strong>Zoranu</strong>, no kaže nam da mu je sve oprostio.</p><p>Do sad je obišao 70 zemalja. Ima li neko mjesto na koje stvarno želi otputovati, a da još nije stigao?</p><p>- Na mjesto gdje ne postoji zavist, ljubomora i mržnja. A ako želite da nabrojim države, to su Gvatemala, Namibija, Benin, Mongolija, Papua Nova Gvineja.. I još desetke drugih... - kaže nam putopisac, mnogima poznat i kao autor legendarnog bloga “TheMladichi”.</p><p>Vratimo se na putovanja, jer kad već na njih ne možemo, da bar iz prve ruke doznamo zanimljivosti od nekog tko je puno toga prošao.</p><p>- Cijela Azija je Bogom dana za putovati. Uživam u tom dijelu planete. Ipak, Indija me dvostruko rasplakala. U nekoliko trenutaka od sreće i u još toliko od tuge kada sam u slamovima (predgrađa) vidio prizore iz devetog kruga pakla. Čile je imao sve. Od Anda i oceana, preko ledenjaka Patagonije i pustinje Atacama, sve do misterioznog Uskršnjeg otoka - kaže Galić, koji se sa svakog putovanja vrati s novom tetovažom.</p><p>A postoji li neki narod koji ga je posebno oduševio svojim pristupom?</p><p>- Ne postoje dobri i loši narodi već pojedinci. Najpozitivnije iskustva s ljudima sam imao u Iranu - kaže Juka.</p><p>Ponovni ulazak u neki reality show ne otpisuje.</p><p>- Sve su to mogućnosti i prilike. Naravno, ne bih ušao u bilo koji reality, ali “Farma” ili primjerice “Survival” su mi privlačni - kaže nam za kraj razgovora Juka, čije društvene mreže ‘kriju’ sjajne fotke iz najzabačenijih dijelova naše planete...</p>