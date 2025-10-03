Obavijesti

'TRI DANA ZA KOJA SE ŽIVI'

Festival Bela nedeja: U Kastvu slave berbu i vino uz Teense, Koktelse, Night Express...

Foto: PROMO

Trodnevna manifestacija koja slavi berbu, vino i kulturnu ponudu regije. Pod sloganom 'tri dana za koja se živi', manifestacija će trajati do 6. listopada i ponuditi bogat program na tri pozornice uz razne sadržaje

U srcu Kastva ove subote počinje Bela nedeja, trodnevna manifestacija koja slavi berbu, vino i kulturnu ponudu regije. Pod sloganom 'tri dana za koja se živi', manifestacija će trajati do 6. listopada i ponuditi bogat program na tri pozornice, eno-gastro sadržaje, radionice, koncerte i druženja za sve generacije.

21. SRPNJA Vanna će nastupiti u Kastvu: 'Ja očekujem puno plesa i zabave!'
Vanna će nastupiti u Kastvu: 'Ja očekujem puno plesa i zabave!'

Na programu su koncerti uglednih bendova: u subotu nastupaju Teens i Koktelsi, u nedjelju Mauro Staraj & La Banda i Night Express, a ponedjeljak donosi Ansambl Direkt, Infinity Band i proslavu 30. obljetnice legendarnog dua Robi & Prco na Trgu Lokvina.

Foto: PROMO

Uz vina i koncerte, posjetitelji će moći uživati u gastronomskim delicijama (npr. Ofyr cooking show), lokalnim proizvodima, izložbama, predstavi za djecu, lunaparku i kulturnim sadržajima u povijesnim dijelovima Kastva.

Foto: PROMO

