Festival svjetske književnosti najavljen je za rujan u HGZ-u

U rujnu će u obnovljenom Hrvatskom glazbenom zavodu biti osmi Festival svjetske književnosti. Za organizaciju festivala snage su ujedinili književnici, HGZ, medijski brend 24 sata te izdavači...

<p>Hrvatski glazbeni zavod nastradao je u potresu 22. ožujka, a predstavljanje osmog Festivala svjetske književnosti prvo je javno okupljanje u bastionu hrvatske glazbe. Djelomično je obnovljen, tj. krovište, što je zapravo bio spas za HGZ. Do 6. rujna, kad<br/> počinje festival književnosti koji traje do 12. rujna, obnova bi trebala biti završena.</p><p>- Ovo je kulturni centar, prije svega glazbeni, ali želimo umjetnosti. Povezali smo se s ovim festivalom i nadam se da će se naša<br/> suradnja nastaviti - rekla je Romana Matanović Vučković, predsjednica HGZ-a.</p><p>U sklopu književnog festivala ima i mnogih drugih umjetničkih događanja. Izložba u Studiju Moderne galerije Josip Račić, u<br/> Galeriji Šira, nekoliko tribina, gostovanja književnika iz cijeloga svijeta...</p><p>- Suradnja je počela još 2014. godine i jako je plodonosna. Književnost i pisano novinarstvo povezani su kroz povijest. Iz<br/> te je suradnje proizašlo mnogo projekata, poput Čitaonice na Strossu, književne nagrade Fric, izložbe satire i radionice<br/> za mlade novinare... Veseli nas što i ove godine možemo pomoći - rekao je Boris Trupčević, direktor za Hrvatsku u Styria<br/> Media Group i direktor 24sata.</p><p>Zbog situacije u svijetu, i ovaj je festival planiran u "posebnim uvjetima". No iako je neizvjesnost kako će brojni gosti iz cijeloga svijeta u rujnu doći u Zagreb, veličina je što su mnogi od njih već potvrdili dolazak. Prijašnjih godina u ovo doba znalo bi se 95 posto programa, sad ćemo ga saznati u kolovozu.</p><p>- Ali drago nam je da neće online, nego da se opet vidimo. A sa zavodom imamo sjajnu sinergiju, ovo je gotovo idealan prostor<br/> i za književnost. Okolnosti su izvanredne, ali uspjeli smo - rekao je Seid Serdarević, umjetnički direktor festivala.</p><p>Pjesnikinja Monika Herceg je jedna od gošća i veseli se sudjelovanju, kao i Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od prvog dana tu je i književnik Ivica Prtenjača.</p><p>- Uvijek ću se odazvati, ako treba i samo da nosim stolice - dodao je Prtenjača.</p>