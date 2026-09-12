Festivalsko jutro u HNK najavilo je četvrto izdanje Zagrebačkog opernog festivala...

Festivalskim jutrom u foajeu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu danas je najavljen početak četvrtog međunarodnog Zagrebačkog opernog festivala, koji će od večeras do 20. rujna u Zagreb donijeti deset dana posvećenih operi, velikim domaćim i međunarodnim umjetnicima, novim suradnjama i susretima različitih opernih tradicija.

Foto: Luciano Peritore

Ovogodišnje izdanje Festivala donosi više od trideset događanja na nekoliko zagrebačkih pozornica i prostora – od velikih europskih opernih produkcija i koncerata do komornih programa, edukativnih sadržaja i stručnih susreta.

- Zagrebački operni festival jedan je od projekata koji najbolje pokazuju smjer u kojem se Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu posljednje četiri godine razvija. Želimo da Zagreb bude mjesto susreta velikih umjetnika, opernih kuća i različitih umjetničkih tradicija, ali i da naši umjetnici i produkcije budu sve prisutniji na međunarodnoj sceni. Četvrto izdanje Festivala potvrđuje da smo na tom putu napravili važan iskorak - istaknula je intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste-Sočo.

Četvrto izdanje Festivala svečano se otvara večeras Verdijevom Aidom, međunarodnom koprodukcijom s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem Csokonai iz Debrecena, u režiji Marija Pontiggie, čija je premijera u veljači oduševila kritičare i publiku. Izvedbom ravna šef dirigent Opere HNK u Zagrebu Pier Giorgio Morandi, a u ulozi Radamèsa nastupit će međunarodno priznati tenor Stefano La Colla. Tijekom deset festivalskih dana publiku, među ostalim. očekuju Rossinijeva Talijanka u Alžiru u izvedbi Poljske kraljevske opere pod ravnanjem Dawida Runtza, Blowova Venera i Adon u izvedbi španjolskog vokalnog ansambla Cantoría, Hrvatskog baroknog ansambla i komornoga zbora pod ravnanjem Jorgea Losane, gostovanje Slovenskog narodnog gledališča Maribor s Delibesovom Lakmé pod ravnanjem Mojce Lavrenčič, predstava za djecu The Cook Opera! u izvedbi francuske Compagnie Minute Papillon, inauguracijski koncert Glazbenog centra „Dunja Vejzović“ uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Valentina Egela.

Foto: Luciano Peritore

Festival donosi i bogat popratni program – od predstavljanja knjiga i nosača zvuka te međunarodnog Foruma o razvoju publike i konferencije Green Culture koja se realizira u suradnji s Deskom Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija, do programa Opera 65+, u sklopu kojega članovi Opernog studija i stipendisti gostuju u zagrebačkim domovima za starije. Tu su i programi namijenjeni djeci i mladima od kojih se izdvaja radionica pisanja razglednica u suradnji s Hrvatskom poštom, kao i druge prateće aktivnosti koji Festival približavaju različitim publikama.

Veliko finale Festivala održat će se 20. rujna Gala koncertom na kojem će nastupiti jedan od najvećih svjetskih tenora Piotr Beczała, sopranistica Marigona Qerkezi te solisti Sofija Petrović, Luciano Batinić i Ljubomir Puškarić, uz Orkestar Opere HNK u Zagrebu, pod dirigentskim vodstvom Pier Giorgia Morandija.

Pier Giorgio Morandi ostaje u Zagrebu do 2030. godine

Jedna od središnjih vijesti Festivalskog jutra bila je objava nastavka suradnje s maestrom Pierom Giorgiom Morandijem, koji ostaje šef dirigent Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu do rujna 2030. godine. Morandi je tijekom dosadašnje suradnje s HNK u Zagrebu ostvario niz značajnih opernih produkcija te svojim umjetničkim radom pridonio razvoju ansambla i snažnijem međunarodnom pozicioniranju zagrebačke Opere.

- Nakon uspješnog rada s ansamblom, koji je tijekom mojega prvog mandata stekao i međunarodno priznanje, Pier Giorgio Morandi pristao je ostati na mjestu šefa dirigenta do kraja mojega drugog mandata - istaknula je tom prilikom intendantica dr.sc. Iva Hraste-Sočo.

Foto: Luciano Peritore

- Izuzetno mi je drago što suradnju s maestrom Pierom Giorgiom Morandijem nastavljamo do 2030. godine. U proteklim sezonama izgradili smo snažno umjetničko partnerstvo, a kontinuitet njegova rada važan je za razvoj ansambla, umjetničku kvalitetu i dugoročnu viziju naše Opere - dodala je ravnateljica Opere Željka Barišić Pulig.

Važno je istaknuti i međunarodnu aktivnost šefa dirigenta Opere HNK u Zagrebu Piera Giorgia Morandija, koji je je otvorio i otvara dvije velike operne sezone. Dana 4. rujna ravnao je Verdijevim Don Carlom na otvorenju sezone 2026./2027. Bečke državne opere, a samo tjedan dana poslije, danas će Verdijevom Aidom otvoriti opernu sezonu HNK u Zagrebu i četvrti Zagrebački operni festival.

Nova generacija opernih prvaka

U sklopu Festivalskog jutra predstavljena je i nova generacija opernih prvaka HNK u Zagrebu – Darija Auguštan, Filip Filipović, Sofija Petrović i Emilia Rukavina.

Riječ je o umjetnicima koji su na početku prvog mandata intendantice Ive Hraste-Sočo angažirani kao solisti Opere HNK u Zagrebu, a kroz protekle su sezone kontinuirano razvijali, preuzimali sve zahtjevnije uloge i gradili svoje mjesto unutar opernog ansambla. Njihovo umjetničko sazrijevanje i ostvareni rezultati danas su potvrđeni i statusom opernih prvaka.

- Posebno me veseli što danas predstavljamo novu generaciju prvaka Opere HNK u Zagrebu. Kada smo ih početkom prvog mandata primali u ansambl, bilo nam je važno omogućiti im prostor za razvoj. Danas vidimo rezultate tog procesa i potvrdu koliko je važno ulagati u vlastite umjetnike - zaključila je intendantica dr.sc. Hraste-Sočo.