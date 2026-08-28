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ODLAZI S RADIJA?

Filip Riđički oprostio se od Top Radija? 'Umoran sam, nemrem'

Piše 24sata,
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Filip Riđički oprostio se od Top Radija? 'Umoran sam, nemrem'
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Koncert grupe Lika Kolorado u Boogaloo-u | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Voditelj, glumac i glazbenik Filip Riđički objavio je kratku poruku iz studija Top Radija, ali nije otkrio znači li ona i konačan odlazak iz etera

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Dragi svi, umoran sam. Nemrem više. Ja odo. Hvala svima na svemu. Dok nam se putevi opet ne sretnu, do slušanja!, napisao je Filip Riđički (39) i pokrenuo pitanja o svom angažmanu na Top Radiju.

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Riđički je poruku objavio iz radijskog studija, no nije dodatno objasnio što točno znači njegovo 'ja odo' ni je li riječ o konačnom oproštaju od Top Radija. Slušateljima je posljednjih godina dobro poznat iz jutarnjeg programa, koji vodi s Tamarom Loos.

Njegove riječi brzo su privukle pažnju pratitelja. Neki su mu poželjeli sreću, drugi priznali da će im nedostajati u jutarnjem programu, a bilo je i onih koji su se ponadali da se samo šali.

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Radio je samo dio Riđičkijeve karijere. Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a gledatelji ga najbolje pamte kao Kipčića Kipu iz serije 'Crno-bijeli svijet'.

Glumio je i u RTL-ovoj 'Zabranjenoj ljubavi'. Godinama se bavi i glazbom. Frontmen je, pjevač i autor benda Lika Kolorado, dok je ranije svirao bubnjeve u bendu Orvel, s kojim je snimio dva albuma. Bavi se i sinkronizacijom, a glas je, među ostalima, posudio Nikoli Divljanu u 'Zootropoli' te Bruni Madrigalu u filmu 'Encanto: Naš čarobni svijet'.

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