Filip Riđički oprostio se od Top Radija? 'Umoran sam, nemrem'

Dragi svi, umoran sam. Nemrem više. Ja odo. Hvala svima na svemu. Dok nam se putevi opet ne sretnu, do slušanja!, napisao je Filip Riđički (39) i pokrenuo pitanja o svom angažmanu na Top Radiju.

Riđički je poruku objavio iz radijskog studija, no nije dodatno objasnio što točno znači njegovo 'ja odo' ni je li riječ o konačnom oproštaju od Top Radija. Slušateljima je posljednjih godina dobro poznat iz jutarnjeg programa, koji vodi s Tamarom Loos.

Njegove riječi brzo su privukle pažnju pratitelja. Neki su mu poželjeli sreću, drugi priznali da će im nedostajati u jutarnjem programu, a bilo je i onih koji su se ponadali da se samo šali.

Radio je samo dio Riđičkijeve karijere. Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a gledatelji ga najbolje pamte kao Kipčića Kipu iz serije 'Crno-bijeli svijet'.

Glumio je i u RTL-ovoj 'Zabranjenoj ljubavi'. Godinama se bavi i glazbom. Frontmen je, pjevač i autor benda Lika Kolorado, dok je ranije svirao bubnjeve u bendu Orvel, s kojim je snimio dva albuma. Bavi se i sinkronizacijom, a glas je, među ostalima, posudio Nikoli Divljanu u 'Zootropoli' te Bruni Madrigalu u filmu 'Encanto: Naš čarobni svijet'.