Filip Rudan najavio svoje novo poglavlje u glazbi: Predstavio autorsku pjesmu 'Dry Your Eyes'

Nakon što ga je šira javnost upoznala kroz hvaljeni debitantski album “Everyday View”, Filip Rudan najavljuje novo glazbeno poglavlje. Objavom novog autorskog singla 'Dry Your Eyes', donosi zaokret u zvuku i potvrđuje da intenzivno radi na novim pjesmama.

POSLUŠAJTE PJESMU:

- Na pjesmi smo radili moj producent Niko Nobilo i ja. Poveo nas je sound The Weeknda i Tame Impale kao nekakva blaga prekretnica u autorskom radu - objašnjava Filip Rudan te otkriva kako su za novi singl posegnuli i za međunarodnom suradnjom.

- Htjeli smo proširiti spektar suradnje i vizije, pa smo ostvarili suradnju s nizozemskim producentom Willemom de Bruijnom, koji je u pjesmu unio svoju magiju, dok je finalni touch kroz mastering dao Filip Motovunski - zaključuje Rudan.

Foto: Marko Lopac

U proteklih pet godina glazbene aktivnosti, Filip Rudan istaknuo se kao jedno od vodećih imena nove generacije hrvatske glazbene scene. Kao autor, gitarist i pjevač osvojio je naklonost šire javnosti, ali i glazbene struke – dobitnik je dviju nagrada Porin: za Novog izvođača godine (2022.) i za Najbolju mušku vokalnu izvedbu (2024.) za pjesmu 'The Outside'.

Njegov autorski i vokalni izričaj često se uspoređuje s globalnim imenima, a pjesme poput 'Blind', s kojom se 2021. predstavio na Dori i osvojio peto mjesto (te bio i favorit publike), 'He’s Not The One', 'Razine' i već spomenuta 'The Outside', osigurale su mu naklonost publike diljem svijeta - od Hrvatske, regije, kao i Brazila, Japana, Danske, Njemačke, Francuske…

Debitantski album 'Everyday View' ostvario je više od milijun streamova samo na Spotifyju, a istaknuti prateći videospotovi pojedinih singlova sveukupno broje milijunske preglede.

Foto: Marko Lopac

Uz priznanja, Filip se istaknuo i live nastupima, te je do sada ostvario nekoliko zapaženih samostalnih koncerata u zagrebačkim klubovima Sax! i Vintage Industrial Bar. Među brojnim koncertnim nastupima posebno se ističu oni u Areni Zagreb i pulskoj Areni, gdje je Filip Rudan, kao jedan od pozvanih gostiju, nastupio na emotivnim koncertima benda Parni Valjak 'Dovoljno je reći... Aki', posvećenima nezaboravnom Akiju Rahimovskom.

Objavom novog singla 'Dry Your Eyes' Filip Rudan zakoračuje u sljedeće poglavlje svoje karijere – zvučno hrabrije, produkcijski bogatije i vizualno još snažnije, što i sam potvrđuje: 'Pjesma je svakako uvod u moje novo poglavlje koje ćemo predstaviti kroz ovu godinu'.