Nasljednici talijanske modne kuće Gucci zaprijetili su producentima filma "House of Gucci" sudskim procesom zbog načina na koji su prikazali obitelj koja stoji iza poznatog brenda, osobito zbog portretiranja Patrizije Reggiani - "Crne udovice", kao žrtve.

Nasljednici dugogodišnjeg predsjednika tvrtke, Alda Guccija, kojega u filmu glumi Al Pacino, smatraju da se "producenti filma nisu potrudili konzultirati ih prije nego što su članove obitelji Gucci prikazali kao neuke nasilnike, neosjetljive na svijet oko sebe", piše Variety.

- Ovo je iznimno bolno s ljudske strane gledišta i vrijeđa nasljeđe na kojemu je izgrađen današnji brend - stoji u priopćenju koje je objavila agencija ANSA.

Film, koji je premijerno prikazan u kinima 24. studenoga, prati priču o Patriziji Reggiani (glumi je Lady Gaga), koja je u zatvoru provela 16 godina jer je isplanirala ubojstvo svojega bivšeg supruga i nekadašnjeg direktora modne tvrtke, Maurizija Guccija (glumi ga Adam Driver).

Nasljednike tvrtke posebno je uvrijedio prikaz Patrizije kao žrtve, unatoč činjenici da je "osuđena jer je poticala Maurizijevo ubojstvo". Nacionalni mediji dali su joj nadimak "Crna udovica".

U priopćenju, među ostalim stoji i da obitelj ne prihvaća način na koji je "Patrizia Reggiani prikazana kao žrtva koja je nastojala preživjeti u muškoj šovinističkoj korporativnoj kulturi".

Redatelj filma Ridley Scott prošli je tjedan reagirao na kritike Patrizije Reggiani koja ga je optužila da je "ukrao identitet obitelji kako bi ostvario profit i povećao prihod holivudskom sustavu".

"Ne bavim se time", rekao je Scott 22. studenoga za BBC Radio. "Morate znati i zapamtiti da je jedan Gucci ubijen, a drugi član te obitelji završio je u zatvoru zbog utaje poreza, tako da sa mnom ne možete razgovarati o profitu i povećanju prihoda. Čim to napravite postajete dio javne domene."

Film je snimljen prema romanu iz 2001. "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" koji je napisala Sara Gay Forden.