Film hrvatskog redatelja dobio glavnu nagradu na jednom od najprestižnijih festivala u Europi

Dokumentarni film Igora Bezinovića 'Fiume o morte!' u petak navečer osvojio je 40.000 eura vrijednu glavnu nagradu Tiger na 54. Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu. Ovaj festival jedan je od najvažnijih u Europi, odmah nakon Venecije, Cannesa i Berlina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Film na jedinstven način kombinira dokumentarne i igrane scene kako bi prikazao priču o talijanskom pjesniku i časniku Gabrieleu D’Annunziju, koji je 1919. godine okupirao Rijeku. Žiri je istaknuo da se film kreativno bavi poviješću i istražuje kako ona utječe na današnji svijet.

Rijeka: Redatelj Igor Bezinović | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bezinović je prilikom preuzimanja nagrade rekao da nije bio siguran hoće li film biti razumljiv izvan regije, ali mu ova nagrada potvrđuje univerzalnu vrijednost priče. Također je izrazio nadu da će u ovim izazovnim vremenima 'dobri dečki pobijediti'.

Žiri Tigera činili su Yuki Aditya, Winnie Lau, Peter Strickland i Andrea Luka Zimmerman. U žiriju je bila i zvijezda filma 'The Seed of the Sacred Fig' Soheila Golestani, ali ona nije mogla prisustvovati festivalu zbog zabrane putovanja koja ju je spriječila da napusti rodni Iran.

Film će uskoro imati hrvatsku premijeru. U riječkom Art-kinu bit će 8. veljače, a pet dana kasnije stiže u zagrebačkom Kinoteku. Nakon toga slijede prikazivanja u kinima diljem Hrvatske

Rijeka: Redatelj Igor Bezinović | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bezinović, poznat po nagrađivanom filmu 'Kratki izlet' (2017.), u svom novom djelu istražuje kako je 16-mjesečna okupacija Rijeke utjecala na grad i njegove stanovnike. Kroz rekonstrukciju i svjedočanstva Riječana, film nudi zanimljiv i inovativan prikaz ovog povijesnog događaja.