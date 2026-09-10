Obavijesti

Show

Komentari 0
FANOVI SU UVJERENI

Film Jacoba Elordija loše prolazi na kino blagajnama, a za sve je kriva 'Kardashian kletva'?

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Film Jacoba Elordija loše prolazi na kino blagajnama, a za sve je kriva 'Kardashian kletva'?
11
Foto: Anfisa Polyushkevych/Landmark Me
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novi film Jacoba Elordija, 'The Dog Stars', doživio je razočaravajuće rezultate na kino blagajnama, a obožavatelji ga već povezuju s navodnom 'Kardashian kletvom' zbog njegove veze s Kendall Jenner

Admiral

Jacob Elordi glavni je glumac u najnovijem blockbusteru Ridleya Scotta, 'The Dog Stars', čiji budžet premašuje 100 milijuna dolara. 

Svjetska premijera filma "The Dog Stars" u Londonu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

No, film je u prvom vikendu prikazivanja u Australiji zaradio samo 623 tisuće dolara, što je znatno manje nego što su zaradili 'Spider-man: Brand new day' i 'Odiseja'. Još je iznenađujuće da je njegova zarada manja od čak desetine nevjerojatnih 6 milijuna dolara koliko je u prvom vikendu prikazivanja zaradio prethodni Elordijev film, 'Orkanski visovi', u veljači. Njegova trenutačna zarada, na svjetskoj razini, iznosi tek 45 milijuna dolara, što je znatno manje od 333 milijuna dolara koliko je njegov film s Margot Robbie u glavnoj ulozi zaradio diljem svijeta ove godine.

HIT U KINIMA Orkanski visovi: Ova raskošna i zavodljiva fantazija promašila je srž romana. Ali... tu je Jacob
Orkanski visovi: Ova raskošna i zavodljiva fantazija promašila je srž romana. Ali... tu je Jacob

Ovo izgleda doista nevjerojatno za Elordija, čiji su prethodni filmovi, uključujući 'Saltburn' i 'Priscilla', imali zavidnu zaradu. Obožavatelji su na društvenim mrežama ovaj neuspjeh pripisali 'Kardashian kletvi', internet fori koja tvrdi kako će karijere poznatih propasti nakon romantične veze s nekom od sestara poznatih obitelji Kardashian i Jenner.

@girlgallery_ #kendalljenner #kendalljenneredit #jacobelordi #jacobelordiedit #kendallandjacobelordi ♬ original sound - kvnty perry 💋

Elordi i njegova nova djevojka, Kendall Jenner,  javno su otkrili svoju vezu u travnju nakon što su viđeni kako se strastveno ljube na afterpartyju nastupa Justina Biebera na Coachelli. U međuvremenu, novi par je posjetio Havaje i Japan, a čak su postali i viralni na TikToku jer su se držali za ruke u Tokiju. Kendall je također s Jacobom otišla na premijeru filma u London. Izvor blizak paru potvrdio je za Daily Mail kako su Elordi i Jenner u vezi još od početka veljače, a za sve mogu zahvaliti Kylie Jenner koja ih je spojila.

NOVI ZVJEZDANI PAR Romantika uz ramen: Jenner i Elordi su zajedno otišli u Japan
Romantika uz ramen: Jenner i Elordi su zajedno otišli u Japan
Foto: instagram

Komentatori na društvenim mrežama su uvjereni da ima istine u 'Kardashian kletvi' jer Elordijeva postapokaliptična drama ne prolazi ništa bolje ni kod kritičara. Naime, na Rotten Tomatoesu ima ocjenu od tek 41 posto, što je čini jednim od najlošije ocijenjenih blockbustera godine do sada. 'The Dog Stars', koji se odvija nakon razorne pandemije gripe, prati bivšeg pilota (Jacob Elordi) koji bježi iz svoje sigurne zone u potrazi za boljim životom nakon što čuje misterioznu radio emisiju. U filmu glume i Josh Brolin, Margaret Qualley i Allison Janney.

ZAJEDNO VEĆ PAR MJESECI Novi zvjezdani par? Kendall Jenner ljubi slavnog frajera iz 'Euforije', spojila ih je Kylie...
Novi zvjezdani par? Kendall Jenner ljubi slavnog frajera iz 'Euforije', spojila ih je Kylie...
"The Dog Stars" (2026)
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

- Nikakva estetska raskoš ne može nadoknaditi derivativnost najnovijeg filma redatelja, sastavljenog od raspadajućih dijelova svojih žanrovskih predaka - napisao je The Daily Beast.

- Ova priča o pustoši je najdosadniji film u karijeri Ridleyja Scotta - oštro je komentirao RogerEbert.com.

ZAVRŠIO U BOLNICI Jacob Elordi imao je neobičnu nesreću pod tušem: Vrisnuo sam
Jacob Elordi imao je neobičnu nesreću pod tušem: Vrisnuo sam
"The Dog Stars" (2026)
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oprez, nije za one slabijeg srca! Sydney potpuno gola, strateška mjesta pokušala sakriti loptom
POSTALA SPORTAŠICA

Oprez, nije za one slabijeg srca! Sydney potpuno gola, strateška mjesta pokušala sakriti loptom

Glumica je pozirala u najseksepilnijem izdanju dosad. Snimala je reklamu, a spremno je pozirala kao od majke rođena, dok je adute skrivala loptama
FOTO Sjećate li ih se? Upoznali se u Big Brotheru, a sada imaju dvoje djece i sretan brak...
VIOLETA I NIKŠA

FOTO Sjećate li ih se? Upoznali se u Big Brotheru, a sada imaju dvoje djece i sretan brak...

Nikša i Violeta Kekezović upoznali su se u Big Brother kući prije 20 godina, a sada su već 14 godina u braku te imaju dvoje djece
FOTO Ovo je supruga Borne Ćorića: Vlasnica modnog brenda i uspješna bivša atletičarka
ANAMARIA RAIČ

FOTO Ovo je supruga Borne Ćorića: Vlasnica modnog brenda i uspješna bivša atletičarka

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (29) navodno je rekao 'da' svojoj dugogodišnjoj djevojci Anamariji Raič (31) s kojom je u vezi bio tri godine. Par se vjenčao u tajnosti, u Dalmaciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026