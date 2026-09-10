Film Jacoba Elordija loše prolazi na kino blagajnama, a za sve je kriva 'Kardashian kletva'?

Jacob Elordi glavni je glumac u najnovijem blockbusteru Ridleya Scotta, 'The Dog Stars', čiji budžet premašuje 100 milijuna dolara.

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No, film je u prvom vikendu prikazivanja u Australiji zaradio samo 623 tisuće dolara, što je znatno manje nego što su zaradili 'Spider-man: Brand new day' i 'Odiseja'. Još je iznenađujuće da je njegova zarada manja od čak desetine nevjerojatnih 6 milijuna dolara koliko je u prvom vikendu prikazivanja zaradio prethodni Elordijev film, 'Orkanski visovi', u veljači. Njegova trenutačna zarada, na svjetskoj razini, iznosi tek 45 milijuna dolara, što je znatno manje od 333 milijuna dolara koliko je njegov film s Margot Robbie u glavnoj ulozi zaradio diljem svijeta ove godine.

Ovo izgleda doista nevjerojatno za Elordija, čiji su prethodni filmovi, uključujući 'Saltburn' i 'Priscilla', imali zavidnu zaradu. Obožavatelji su na društvenim mrežama ovaj neuspjeh pripisali 'Kardashian kletvi', internet fori koja tvrdi kako će karijere poznatih propasti nakon romantične veze s nekom od sestara poznatih obitelji Kardashian i Jenner.

Elordi i njegova nova djevojka, Kendall Jenner, javno su otkrili svoju vezu u travnju nakon što su viđeni kako se strastveno ljube na afterpartyju nastupa Justina Biebera na Coachelli. U međuvremenu, novi par je posjetio Havaje i Japan, a čak su postali i viralni na TikToku jer su se držali za ruke u Tokiju. Kendall je također s Jacobom otišla na premijeru filma u London. Izvor blizak paru potvrdio je za Daily Mail kako su Elordi i Jenner u vezi još od početka veljače, a za sve mogu zahvaliti Kylie Jenner koja ih je spojila.

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Komentatori na društvenim mrežama su uvjereni da ima istine u 'Kardashian kletvi' jer Elordijeva postapokaliptična drama ne prolazi ništa bolje ni kod kritičara. Naime, na Rotten Tomatoesu ima ocjenu od tek 41 posto, što je čini jednim od najlošije ocijenjenih blockbustera godine do sada. 'The Dog Stars', koji se odvija nakon razorne pandemije gripe, prati bivšeg pilota (Jacob Elordi) koji bježi iz svoje sigurne zone u potrazi za boljim životom nakon što čuje misterioznu radio emisiju. U filmu glume i Josh Brolin, Margaret Qualley i Allison Janney.

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- Nikakva estetska raskoš ne može nadoknaditi derivativnost najnovijeg filma redatelja, sastavljenog od raspadajućih dijelova svojih žanrovskih predaka - napisao je The Daily Beast.

- Ova priča o pustoši je najdosadniji film u karijeri Ridleyja Scotta - oštro je komentirao RogerEbert.com.