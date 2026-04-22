Novi zvjezdani par? Kendall Jenner ljubi slavnog frajera iz 'Euforije', spojila ih je Kylie...

Šuška se da su Kendall Jenner i Jacob Elordi u vezi od veljače ove godine, a izvori otkrivaju da je za sve zaslužna njezina mlađa sestra Kylie Jenner. Glasine su se zahuktale početkom mjeseca kada su Kendall i Jacob snimljeni kako se ljube na afterpartyju Coachelle.

Supermodel i zvijezda "Euforije" dodatno su potaknuli nagađanja kada su viđeni kako zajedno plešu na glazbu Justina Biebera na festivalu, samo nekoliko tjedana nakon što su zajedno fotografirani na zabavi Vanity Faira nakon dodjele Oscara u ožujku.

Sada izvori tvrde da par izlazi još od veljače, a jedan od njih je za Daily Mail otkrio kako se veza dobro razvija.

​- Zajedno su već nekoliko mjeseci i ide im dobro. U vezi su još od početka veljače, tako da to već neko vrijeme traje. Pomaže i to što su oboje bili puno u Los Angelesu posljednjih nekoliko mjeseci, što im je stvarno dalo vremena da se povežu.

Izvor navodi da je upravo Kendallina mlađa sestra Kylie pomogla spojiti par. Predložila je nekoliko grupnih druženja nakon sezone dodjele nagrada, tijekom koje je njezin dečko Timothée Chalamet bio nominiran za svoj nedavni film, pa je provodila više vremena s Jacobom, koji je također bio među nominiranima.

Otkriveno je da su se neki od njihovih prvih spojeva odvijali u kući Kendall Jenner u blizini Beverly Hillsa, zajedno s Kylie i njezinim dečkom Timothéejem. Izvor je rekao kako su 'jednostavno kliknuli'.

Jacob je posljednji put bio povezivan s Olivijom Jade, kćeri modnog dizajnera Mossima Giannullija i glumice Lori Loughlin, dok je Kendallina posljednja javna veza bila s portorikanskim reperom Bad Bunnyjem, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio. Njihova veza navodno je završila u prosincu 2023. nakon deset mjeseci. Prije njega, Kendall su povezivali s košarkašima Benom Simmonsom i Devinom Bookerom te pjevačem Harryjem Stylesom.

S druge strane, i Jacob Elordi ima povijest veza s poznatim damama, uključujući glumice Joey King i Zendayu te manekenku Kaiu Gerber.

*uz korištenje AI-ja

