Film odbili 44 puta, a danas je ‘Povratak u budućnost’ klasik

McFly je na filmskom platnu snagom De Loreana otputovao u prošlost 30 godina, a prva pustolovina Doca i Martyja stekla je s pravom status filma koji je bio ispred svog vremena.

<p>Prvi dio filmske trilogije redatelja <strong>Roberta Zemeckisa</strong> (68) prije 35 godina osvojio je publiku, a putovanje kroz vrijeme u društvu srednjoškolca Martyja McFlya (Michael J. Fox) i osebujnog doktora Emmetta Browna (Christopher Lloyd) s godinama je samo učvrstilo svoj kultni status u očima filmofila. Film je osvojio i Oscara. Prestižni zlatni kipić stigao je za najbolju montažu zvuka, a "Povratak u budućnost" bio je nominiran u još tri kategorije.</p><p>Radnja ove futurističke ZF avanture iz osamdesetih prati tinejdžera Martyja, koji tijekom druženja sa svojim prijateljem i znanstvenikom Docom Brownom nehotice otputuje 30 godina unatrag kroz vrijeme. Za to je zaslužan sportski automobil De Lorean DMC-12, a nakon što ga vremenski stroj izbaci u vrijeme prije nego što se i rodio, McFly se mora snaći kao uljez iz budućnosti te utjecati na događaje oko njega. Glavni je zadatak spojiti vlastite roditelje i osigurati da se on te njegovi brat i sestra zaista i dogode. S obzirom na to da njegova majka Lorraine u svojim srednjoškolskim godinama njegova smušenog oca Georgea ni ne primjećuje, neće mu biti nimalo lako. Pogotovo kad ga vlastita majka krene simpatizirati na pogrešan način. Marty u međuvremenu pronalazi Doca i uspijeva ga uvjeriti da je došao iz budućnosti, a njegov budući prijatelj zaključuje kako ga može vratiti u osamdesete jedino tako da De Lorean upogoni snagom udara groma. Dvojac zna točno vrijeme u koje će grom udariti u gradski sat u sljedeću subotu pa pripreme počinju, a Marty se za to vrijeme mora pobrinuti da ne izbriše sam sebe iz vremena i planova roditelja. Doc svim silama odbija od Martyja saznati bilo kakve informacije iz budućnosti, a tinejdžer mu kriomice pismom pokuša pomoći i najavi mu kako u 1985. može izbjeći vlastito ubojstvo.</p><p><strong>Michael J. Fox </strong>(59) za ovu je ulogu dobio nagradu Saturn, a u vrijeme kad je glumio 17-godišnjaka imao je 24 godine. Veliki uspjeh filma priskrbio je i dva nastavka. "Povratak u budućnost 2" uslijedio je četiri godine kasnije, 1989., a "Povratak u budućnost 3" još godinu kasnije, 1990., ali nisu uspjeli doseći razinu prvog filma franšize. Zemeckis i <strong>Robert Gale</strong> (69), koji je s redateljem napisao scenarij, posjeduju prava na film, a prije nekoliko godina izjavili su da novog nastavka neće biti dok god su živi. Na filmu je 1985. kao izvršni producent radio i veliki <strong>Steven Spielberg</strong> (73), a scenarij je odbijen nevjerojatnih 44 puta prije nego što je dobio zeleno svjetlo za snimanje. Uspjeh filma osim njegovih tvoraca oduševio je i Johna DeLoreana, koji im je poslao pismo zahvale jer su iznimno popularizirali njegova vozila, a o utjecaju filma svih ovih godina dovoljno govori i Foxova izjava, u kojoj kaže kako ga i danas ljudi oslovljavaju s McFly.</p><p>Film je te 1985. godine imao i najveću zaradu na kinoblagajnama. Ipak, nije svima bilo jasno u to vrijeme da u rukama imaju potencijalnu "zlatnu koku". Sid Sheinberg, šef studija Universal Pictures, u to vrijeme nije želio financirati film, a razlog je bio što u naslovu sadrži "budućnost". Smatrao je da nitko ne želi gledati film takve tematike. Iako su u duetu prošli nekoliko vremenskih era i proživjeli pregršt filmskih avantura, <strong>Christopher Lloyd</strong> (81) ispričao je kako žali što s Foxom nije snimio još jedan nastavak u kojem se dvojac vraća u vrijeme starog Rima.</p><p>Cijela ideja filma započela je tako što je Bob Gale jednog dana pronašao očev školski dnevnik te je razmišljao bi li bio njegov prijatelj da su oboje tinejdžeri te razmišljao kako bi volio otputovati u to vrijeme. Naravno, nije uspio, ali je dobrim dijelom zaslužan za pustolovine Doca i Martyja. A zgode i nezgode njih dvojice nije bilo jednostavno snimiti i zbog jednog, neuobičajenog razloga. Doc je od srednjoškolskog prijatelja viši punih 25 centimetara pa je u kadrovima u kojima je to moglo biti neprimijećeno bio gotovo u čučnju, a Michael je ponekad stajao na povišenom.</p><p>Unatoč tomu Fox je oduvijek bio prvi izbor za film. Zbog poklapanja s humorističnom serijom "Obiteljske veze", koju je glumac punih sedam sezona snimao, upleli su se u probleme. Fox je jedno vrijeme istodobno snimao matičnu seriju i "Povratak u budućnost", a tad nije spavao više od pet sati na dan, kako je govorio. Izuzev vožnje De Loreana, McFly u filmu vrlo vješto vozi skateboard, no mit je da je to naučio na setu. Fox je i u privatnom životu volio vožnju na dasci, ali u glazbenim dionicama nije bio toliko vješt pa je za njih ipak dobio zamjenu. </p>