Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNI PAR

Ryan Gosling i Eva Mendes prvi put zajedno u javnosti nakon više od deset godina veze

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Ryan Gosling i Eva Mendes prvi put zajedno u javnosti nakon više od deset godina veze
10
Foto: screenshot/x

Slavni par gostovao je u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, gdje je glumac priredio rođendansko iznenađenje za partnericu

Admiral

Holivudski par Ryan Gosling i Eva Mendes prvi su se put zajedno pojavili u javnosti nakon više od deset godina. Njihovo iznenađujuće zajedničko gostovanje dogodilo se u četvrtak, 5. ožujka, u popularnoj emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon koju vodi Jimmy Fallon.

"The Bride!" world premiere at Cineworld Leicester Square, in London
12
Foto: Instagram

Gosling (45) je u emisiju došao kako bi promovirao svoj novi film Project Hail Mary, no iskoristio je priliku i za posebno iznenađenje – proslavu 52. rođendana svoje partnerice, piše People.

Glumac je najprije zamolio publiku da otpjeva rođendansku pjesmu za Evu, koja se u tom trenutku nalazila iza pozornice. Član produkcije potom ju je pozvao na scenu, dok se Gosling našalio: “Znate kako je, sutra biste me mogli pronaći u rijeci Hudson.”

POGLEDAJTE VIDEO:

Mendes se ubrzo pridružila slavlju, odjevena u Goslingov plavo-bijeli prugasti kardigan modne kuće Louis Vuitton, koji je glumac nedavno nosio tijekom gostovanja u kvizu Jeopardy!. Kombinaciju je upotpunila trapericama širokih nogavica retro stila te crno-bijelom majicom s naslovnicom albuma Double Fantasy, koji su 1980. objavili John Lennon i Yoko Ono.

Gosling je, s druge strane, nosio crnu košulju i hlače te sivi dvoredni sako sa zlatnim gumbima.

Dok je Mendes izlazila pred oduševljenu publiku, Gosling ju je dočekao i poveo na pozornicu držeći je za ruku. Glumica je potom pozdravila učitelje i učenike koji su bili u publici te im zahvalila na njihovom utjecaju, uz šaljivu opasku upućenu Fallonu: “Ovo ćete izrezati, zar ne?” Voditelj se samo nasmiješio i odgovorio: “Ne!”

Foto: screenshot/x

Fallon je potom podsjetio da je riječ o njezinu rođendanu te otkrio kako se u publici nalaze dirigenti školskog orkestra srednje škole North Bergen High School iz New Jerseyja. Uslijedilo je novo iznenađenje: školski orkestar ušetao je u studio i izveo pjesmu “Happy Birthday”, noseći zastavu s natpisom “Sretan rođendan, Eva!”.

Gosling je pljeskao i pjevao zajedno s publikom, a Mendes mu je na kraju zahvalila poljupcem u obraz dok su se iznad pozornice rasipali konfeti.

Ovaj trenutak posebno je značajan jer je prošlo više od deset godina otkako su se Gosling i Mendes posljednji put zajedno pojavili na crvenom tepihu – 2013. godine na premijeri filma The Place Beyond the Pines u New York City. Par se upoznao tijekom snimanja tog filma 2011., a iako su od tada u vezi, svjesno su izbjegavali zajednička javna pojavljivanja.

Par ima dvije kćeri: Esmeraldu, rođenu 2014., i Amadu, rođenu 2016. godine.

Toronto International Film Festival 2012
Toronto International Film Festival 2012 | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Mendes je 2022. počela javno nazivati Goslinga svojim suprugom, što je potaknulo nagađanja da su se vjenčali u tajnosti. U studenom iste godine objavila je fotografiju tetovaže “de Gosling”. U latinoameričkoj kulturi dodatak “de” uz prezime označava da je žena udana za muškarca čije prezime nosi.

U kasnijem intervjuu za emisiju The Kyle and Jackie O Show glumica je rekla da je tetovažu napravila “prije mnogo godina”, dodajući kako voli zadržati svoj privatni život pomalo “misterioznim”.

SLAVI 52. ROĐENDAN FOTO Kubanska ljepotica ljubi jednog od najpoželjnijih frajera, a pogledajte kako se mijenjala
FOTO Kubanska ljepotica ljubi jednog od najpoželjnijih frajera, a pogledajte kako se mijenjala

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera
POZIRALA SA SINOM

Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera

Brenin sin Viktor objavio je fotografiju s majkom, a mnogi su primijetili da ona ne nosi šminku te je obasipali komplimentima. Evo kako je Lepa Brena izgledala tijekom karijere
Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama
DIJELI ZABAVNE VIDEE

Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama

Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji
FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale
PRIVLAČILA POGLEDE

FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale

Ovih je dana u Parizu na Tjednu mode, a zablistala je u jednom od svojih izlazaka. Naime, Kolumbijka Sofia Vergara je odabrala čipkasti top s dubokim dekolteom koji je privlačio sve poglede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026