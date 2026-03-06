Ryan Gosling i Eva Mendes prvi put zajedno u javnosti nakon više od deset godina veze

Holivudski par Ryan Gosling i Eva Mendes prvi su se put zajedno pojavili u javnosti nakon više od deset godina. Njihovo iznenađujuće zajedničko gostovanje dogodilo se u četvrtak, 5. ožujka, u popularnoj emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon koju vodi Jimmy Fallon.

Gosling (45) je u emisiju došao kako bi promovirao svoj novi film Project Hail Mary, no iskoristio je priliku i za posebno iznenađenje – proslavu 52. rođendana svoje partnerice, piše People.

Glumac je najprije zamolio publiku da otpjeva rođendansku pjesmu za Evu, koja se u tom trenutku nalazila iza pozornice. Član produkcije potom ju je pozvao na scenu, dok se Gosling našalio: “Znate kako je, sutra biste me mogli pronaći u rijeci Hudson.”

Mendes se ubrzo pridružila slavlju, odjevena u Goslingov plavo-bijeli prugasti kardigan modne kuće Louis Vuitton, koji je glumac nedavno nosio tijekom gostovanja u kvizu Jeopardy!. Kombinaciju je upotpunila trapericama širokih nogavica retro stila te crno-bijelom majicom s naslovnicom albuma Double Fantasy, koji su 1980. objavili John Lennon i Yoko Ono.

Gosling je, s druge strane, nosio crnu košulju i hlače te sivi dvoredni sako sa zlatnim gumbima.

Dok je Mendes izlazila pred oduševljenu publiku, Gosling ju je dočekao i poveo na pozornicu držeći je za ruku. Glumica je potom pozdravila učitelje i učenike koji su bili u publici te im zahvalila na njihovom utjecaju, uz šaljivu opasku upućenu Fallonu: “Ovo ćete izrezati, zar ne?” Voditelj se samo nasmiješio i odgovorio: “Ne!”

Foto: screenshot/x

Fallon je potom podsjetio da je riječ o njezinu rođendanu te otkrio kako se u publici nalaze dirigenti školskog orkestra srednje škole North Bergen High School iz New Jerseyja. Uslijedilo je novo iznenađenje: školski orkestar ušetao je u studio i izveo pjesmu “Happy Birthday”, noseći zastavu s natpisom “Sretan rođendan, Eva!”.

Gosling je pljeskao i pjevao zajedno s publikom, a Mendes mu je na kraju zahvalila poljupcem u obraz dok su se iznad pozornice rasipali konfeti.

Ovaj trenutak posebno je značajan jer je prošlo više od deset godina otkako su se Gosling i Mendes posljednji put zajedno pojavili na crvenom tepihu – 2013. godine na premijeri filma The Place Beyond the Pines u New York City. Par se upoznao tijekom snimanja tog filma 2011., a iako su od tada u vezi, svjesno su izbjegavali zajednička javna pojavljivanja.

Par ima dvije kćeri: Esmeraldu, rođenu 2014., i Amadu, rođenu 2016. godine.

Toronto International Film Festival 2012 | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Mendes je 2022. počela javno nazivati Goslinga svojim suprugom, što je potaknulo nagađanja da su se vjenčali u tajnosti. U studenom iste godine objavila je fotografiju tetovaže “de Gosling”. U latinoameričkoj kulturi dodatak “de” uz prezime označava da je žena udana za muškarca čije prezime nosi.

U kasnijem intervjuu za emisiju The Kyle and Jackie O Show glumica je rekla da je tetovažu napravila “prije mnogo godina”, dodajući kako voli zadržati svoj privatni život pomalo “misterioznim”.