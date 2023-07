Filmski festival u dvorcu Tabor: Predstavit će 22 filma, jedan od njih inspiriran je Prosinečkim

Najdugovječniji međunarodni festival kratkog filma u Hrvatskoj u svom 21. izdanju održat će se od 6. do 9. srpnja, na već tradicionalnoj lokaciji – bajkovitom Dvoru Veliki Tabor u Desiniću.

Od ove godine Tabor Film Festival nije 'samo' umjetnički vrijedan festival filmova domaće i međunarodne produkcije te mjesto dobre zabave, druženja i opuštanja, već je i mjesto gdje filmovi nastaju, gdje budući filmaši dobivaju vjetar u leđa uspoređujući način na koji

doživljavaju sedmu umjetnost s načinima onih koji je već žive.

Prema izboru selektora Ivana Ramljaka, na ovoj četverodnevnoj manifestaciji svoju će projekciju dobiti 22 filma stranih autora, od čega je čak 21 film hrvatska premijera! Među raznovrsnim žanrovima i temama hrvatskoj publici dojmit će se eksperimentalni film Adriana Duncana 'Prosinečki' koji je inspiriran Robertom Prosinečkim, kao i mjuzikl Yugotransport – We Are All in the Same Bus Borisa Hadžije kojem su u fokusu ex-yu gastarbajteri, a jednu od uloga tumači Siniša Labrović.

Zanimljivost je i da je dokumentarac s performativnim elementima o srednjovjekovnom izolacionizmu i mržnji prema izbjeglicama Fearkingdom djelomično sniman u Hrvatskoj, a autori Linn Löffler i Kornél Szilágyi posjetit će Festival!

Foto: PROMO

U domaćoj konkurenciji našlo se 14 naslova, a neki od njih prepoznati su i izvan Hrvatske te nagrađeni prestižnim nagradama. Eksperimentalni film Karle Crnčević Divlje cvijeće hrvatska je premijera, a kroz njega se autorica bavi sjećanjima pobuđenim nakon digitalizacije VHS trake i 30 godina od očeva jedinog korištenja kamere.

O nagradama koje će se dodijeliti na Tabor Film Festivalu ove će godine u međunarodnoj konkurenciji odlučivati Kumjana Novakova, Keith Deligero (prošlogodišnji pobjednik u međunarodnoj konkurenciji koji je osvojio Grand Prix) i Dan Oki (Slobodan Jokić). Sastav žirija zaduženog za ocjenu filmova domaće konkurencije čine Šimun Šitum (prošlogodišnji pobjednik TFFa u domaćoj konkurenciji), Linn Löffler te Igor Buharov.

Popratni program obuhvaća bogat glazbeno-zabavni te edukativno-radionički program namijenjen svim dobnim skupinama. Uz klasični koncert Hollywood Film Music Quarteta te jazz koncerte poslije ručka, glazbe primjerene zelenom krajobrazu Velikog Tabora i pauzama između projeciranja filmskih ciklusa, prikazat će se i OFF filmski program s naslovima poput 6 metara Vedrana Ružila te Zagorje Specijal Marte Čaržavec.

Za djecu i mlade pripremljen je radionički program Drugi kut gledanja kojemu je cilj simulirati proces stvaranja filma od idejnog začetka do realizacije u vidu snimanja i montaže. Tako će budući filmaši dobiti priliku da se kreativno izraze, prošire perspektivu o filmskoj umjetnosti te nauče primijeniti dostupna sredstva u kreiranju kvalitetnog filmskog uratka.

Razonodni dio programa obuhvaća opuštajuće vježbanje uz Jogu u svakodnevnom životu, a za one avanturističkog karaktera organizirana je i DaddyHood pustolovina, dok će proglašenje pobjednika i dodjelu nagrada uveličati energičan koncert vesele glazbene grupe Detour!

Uz nabrojeno, Festival nastoji djelovati humanitarno, stoga će sredstva prikupljena od dobrovoljnih donacija biti dodijeljena projektu izgradnje PIK-PAK kuće – inovativnom i održivom prostoru za djecu Hrvatskog Zagorja. Projektu provodi Društvo 'Naša djeca' Zabok

s ciljem zagovaranja osjećaja pripadnosti i oblikovanja ambicija usmjerenih ka budućnosti zajednice na regionalnoj razini.