Finale MasterChefa najgledanija je emisija sezone: Više od 800 tisuća gledatelja pratilo kuhanje

Finalna epizoda osme sezone MasterChefa pretvorila se u pravi televizijski spektakl u kojem je Hrvatska dobila novog MasterChefa. Posljednju i odlučujuću epizodu svake je minute u prosjeku pratilo više od 536 tisuća gledatelja, uz udio u gledanosti od 44%, čime je postala najgledanija emisija ove sezone, ali i najgledaniji format na svim televizijama proteklog dana. Posljednja emisija ukupno je dosegnula više od 816 tisuća gledatelja, ostvarivši 2,6 puta veću gledanost od prvog konkurenta te 4 puta veću od drugog konkurenta.

Foto: NOVA TV

U završnici koja je gledatelje u neizvjesnosti držala do samog kraja, pobjedu je odnijela 28-godišnja Endrina Muqaj, koja je u najnapetijem izazovu cijele sezone još jednom pokazala impresivne kulinarske vještine, osvojivši prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura. U velikom finalu kuhače je ukrstila protiv finalista Otta Grundmanna, pripremom autorskog menija od pet sljedova.

Endrinino putovanje u MasterChefu započelo na audiciji, kada je pripremila kreativni sendvič koji je oduševio sve članove žirija i donio joj jednoglasan prolaz. Upravo je taj trenutak bio početak puta koji ju je, korak po korak, kroz gotovo tri mjeseca izazova, doveo do titule osmog MasterChefa.

Nakon pobjede, Endrina je emotivno poručila: „Jako sam ponosna na sebe, bez srama. Ovo je trebalo preživjeti i izdržati, nije bilo lako, ali sam jako ponosna. Onu malu Endrinu s audicije bih danas zagrlila i rekla joj da ne odustaje, da ide glavom kroz zid. Zbog svoje obitelji koja je uz mene od prvog dana, ali i zbog sebe. Da vjeruje u sebe, jer ni sama nije svjesna koliko toga može napraviti. Ove emocije ne mogu opisati – ovo su sreća, ponos i vjera u sebe. Ja sam živi dokaz da se isplati sanjati“, poručila je emotivna Endrina nakon pobjede te dodala: „Ova pobjeda okrenut će mi život naglavačke. Sigurna sam da ću raditi ono što volim, a ova titula mi je vjetar u leđa i potvrda da se u životu isplati riskirati.“

Foto: NOVA TV

MasterChef je još jednom uzbudljivom sezonom potvrdio status najgledanijeg kulinarskog showa, a potraga za novim gastro entuzijastima se nastavlja! Prijave za novu sezonu otvorene su na stranici novatv.hr/prijave, a najpoznatija TV kuhinja poziva sve zaljubljenike u kuhanje da postanu dio neponovljive avanture koja mijenja živote.