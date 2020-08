\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, etta\u0308 saan jakaa ela\u0308ma\u0308ni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme na\u0308hneet ja kokeneet yhdessa\u0308 paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessa\u0308 ja myrskyssa\u0308. Olemme ela\u0308neet yhdessa\u0308 nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tytta\u0308rellemme. Kaikista ihmisista\u0308 Sina\u0308 olet minulle se oikea. Kiitos, etta\u0308 olet vierella\u0308ni. Kuva: @minttusaarni





A post shared by Sanna Marin (@sannamarin) on Aug 2, 2020 at 4:16am PDT