Firma Majushka joj u blokadi, a ona i suprug jure Maldivima...

Vikend kraljica zabave Maja Šuput (40) sa suprugom uživa na Maldivima, daleko od poslovnih obaveza i briga koje bi joj mogla nametati novootvorena tvrtka Majushka.

S obzirom na to da je prošlo manje od godinu i pol dana kako uz dobar glas prodaje mikrofone, slušalice i slastice, očekivano je da prvi financijski rezultati ne mogu odmah oboriti s nogu. No teško se može reći da je tvrtka “izuzetno profitabilna”, kako su nedavno pisali mediji, jer je 2018. završila s minusom od 12.100 kuna, a u blokadi je od 4. listopada, prema podacima Poslovne Hrvatske. Uvijek nasmijana i dotjerana Maja nikad nije krila da najbolje zarađuje pjevajući po svadbama, a od lani se preko njezina web shopa može, između ostalog, kupiti i “Maja do jaja”. Riječ je o kapama.

Vlasnici Majushke su Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov (36), koji ima i dva jedinstvena društva s ograničenom odgovornošću Dođi mami i Costa Consulting.

Najveću medijsku pozornost dobila je kad je tražila radnike za Majushka on the road, njezinu jedinstvenu kućicu - putujuću slasticu gdje prodaje kolače i sladolede. Za razliku od nove tvrtke, njezina Šuput firma ima odlične rezultate te je lanjsku godinu završila s više od 2,2 milijuna kuna prihoda te neto dobiti od 665.000 kuna.

No Dođi mami i 'Costa Consulting od supruga Nenada još nemaju impresivnih financijskih rezultata, jer je Consulting 2018. završio s minusom od 3500 kuna, a Dođi mami s plusom od 3200 kuna. Prije svega dva tjedna Maja je Jutarnjem listu hvalila supruga, za kojega je rekla da ne bi bilo ni Majushke da nije bilo njega.

- Sve što sam zamislila pretvorio je u moguće. Nadopunjavamo se odlično, a sve svoje slobodno vrijeme koristimo za Majushku i njezin napredak - rekla je Maja. Pojasnila je i koliko se posvećuju projektima vezanim uz novu tvrtku.

- Svaki od pojedinih proizvoda je pomno brendiran te se za svaki išlo u duboku razradu kvalitete, a poseban aspekt je bio na pakiranju. Tu sam si dala oduška - rekla je Maja, koju je najviše razveselio poziv Croatia Airlinesa, iz kojeg su je zvali da bi prodavali Majushku u zraku. Slušalice Kitty Cat kod Majushke stoje 259 kuna. Pronašli smo ih i na web trgovini amazon.com, gdje stoje oko 125 kuna. 'Lopov', 'Ilegalno', 'Kad narastem bit ću Maja Šuput' su šilterice koje se kod Maje mogu kupiti za 80 kuna, a najbolji im je proizvod, prema Majinim riječima, mikrofon koji stoji 365 kuna. Bliži se doba zagrebačkog Adventa pa možda Maju i supruga gledamo i ove godine na adventskom štandu kao i lani. Do tada se od poslovnih ideja, pjesme i plesa odmaraju na pješčanim i osunčanim Maldivima, gdje su se i zaručili.

Iako se udala prije pola godine, pjevačica je zbog prenatrpanog rasporeda tek sad našla vremena za medeni mjesec. Maja i Nenad odsjeli su u luksuznom hotelu od pet zvjezdica, gdje noćenje u prosjeku stoji “vrtoglavih” 1000 eura. Kao i uvijek, Šuput s obožavateljima na društvenim mrežama dijeli fotografije s putovanja pa je tako pozirala na plaži i brčkala se u moru, no ono što je fanovima zapelo za oko je fotka na kojoj se supružnici ljube na velikoj ljuljački dok čekaju večeru.

- Slikao konobar dok čekamo stol za večeru - napisala je u opis objave na kojoj je vidljivo da Maja nije mogla dočekati da jede hranu pa je 'jela' supruga. Pjevačica je tako još jednom pokazala da si može priuštiti ono o čemu “obični smrtnici” mogu samo sanjati, bilo da je riječ o putovanju na Maldive, elitnom hotelu ili pak konobaru kojeg je angažirala za fotkanje dok se izvija po mužu. Očekivano, komentara fanova nije nedostajalo.

I dok je većina njih pisala supružnicima kako su predivan par, jedan korisnik primijetio je da ljuljačka nije izdržala nakon što su se golupčići prepustili strastima. Inače, par je o zarukama šutio dva mjeseca, a Šuput je skupocjeni prsten uspješno skrivala od javnosti. Njih dvoje redovito uživaju u elitnim rezidencijama, među kojima su luksuzni turski resort D Maris Bay, Dubai, Maldivi... U Hrvatsku stiže hladna fronta, no za Maju nema zime jer je na Maldivima ovih dana 30-ak stupnjeva Celzijevih. A do povratka - čašćenje kao da ne postoji sutra.

