POVRATAK NA SCENU

Fluentes su objavili EP 'Treći korak'!

Fluentes su objavili EP 'Treći korak'! Evo gdje je i dostupan...
Foto: silovinac

Bend otkriva pet pjesama koje označavaju hrabro istraživanje novih glazbenih elemenata. Usto, 2026. planiraju i značajniji iskorak izvan Slavonije, kao i nastupe na festivalima te dovršavanje cjelovitog albuma

EP 'Treći korak' grupe 'Fluentes', od danas je dostupan na svim streaming servisima! EP sadrži pet pjesama, a dio je albuma koji će, pod etiketom Menarta, izaći u studenom iduće godine. Novi materijal dolazi kao svojevrsno 'novo ruho' benda – spoj prepoznatljive 'Fluentes' estetike, svježih suradnji i mladenačkog naboja.

Foto: silovinac

- Ovo je razdoblje kada smo si dopustili biti potpuno iskreni, bez kalkulacija. 'Treći korak' je naš povratak, ali i početak nečeg puno većeg - poručuje bend.

PROMO Ella Dvornik u „Ljetnoj haljini" grupe Fluentes!
Ella Dvornik u „Ljetnoj haljini“ grupe Fluentes!

Od posljednjeg studijskog albuma 'Putnici' prošle su dvije godine. Premda su pjesme za novi album bile završene još 2024., produkcija je zbog niza okolnosti trajala duže nego planirano. Umjesto odgađanja, bend se odlučio na strateški potez: objaviti album u dva dijela.

Na EP-u se nalaze već poznati singlovi 'Vrijeme da krenemo', 'Red' i 'Horizonti' koji mjesecima ponosno i čvrsto stoje na ljestvici najemitiranijih hrvatskih pjesama te dvije potpuno nove pjesme – 'Ako jedno drugom ne oprostimo sve' i 'Čuvar'. Ovaj materijal, ističe bend, predstavlja zvučnu i emotivnu kroniku njihovog putovanja kroz pandemiju i sve što je ona odnijela, ali i donijela.

- Predugo smo bili izvan scene, a ovo je trenutak kada se vraćamo onakvi kakvi jesmo — možda drugačiji, ali snažniji - govori nam Goran Bošković.

BEZ RIJEČI Nova pjesma grupe Fluentes ide na Zagrebački festival
Nova pjesma grupe Fluentes ide na Zagrebački festival

'Treći korak' obilježava hrabro istraživanje novih glazbenih elemenata. Fluentes se igra elementima diska 70-ih, heavy metala, pripovjednih struktura i poluelektronskih pristupa. Svaki član benda dao je snažan osobni doprinos, a rezultat je EP koji istovremeno nosi nostalgiju i jasno otvara vrata modernijem, zrelijem izričaju.

- Shvatili smo da publika najviše reagira kada smo najviše svoji. Nismo više htjeli raditi pjesme zato što ‘tako treba’, nego zato što ih osjećamo - kaže bend.

"VIRA I NEVIRA" Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...
Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...

'Fluentes' će do kraja godine održati koncerte u Vukovaru, Belom Manastiru i Osijeku, a 2026. planiraju značajniji iskorak izvan Slavonije, nastupe na festivalima i dovršavanje cjelovitog albuma. U planu je i snimanje spota za jednu od, još neobjavljenih, pjesama s EP-ja.

Foto: Admin

