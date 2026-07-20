Bob Dylan je htio odustati od glazbe, a onda je napisao singl koji je promijenio povijest

Postoje pjesme koje obilježe karijeru glazbenika, a postoje i one koje promijene tijek povijesti popularne glazbe. Upravo je takva bila "Like A Rolling Stone", kultna pjesma Boba Dylana koja je nastala u trenutku kada je ozbiljno razmišljao o tome da zauvijek odustane od nastupa.

U svibnju 1965., nakon iscrpljujuće dvomjesečne samostalne turneje po Velikoj Britaniji, Dylan se osjećao potpuno potrošeno.

- Bio sam potpuno iscrpljen. Svirao sam mnoge pjesme koje nisam htio svirati. Pjevao sam riječi koje zaista nisam želio izgovarati - komentirao je kasnije. Umjesto inspiracije osjećao je prazninu, a činilo se da je došao do kreativnog zida.

No upravo je na letu prema SAD-u nastalo nešto što je promijenilo njegovu odluku. Tijekom putovanja napisao je dvadesetak stranica dug tekst, neobuzdani tok misli koji je u šali opisao kao "dugačak komad povraćanja". Nekoliko dana poslije, dok je u svom stanu u njujorškom Greenwich Villageu ponovno čitao napisano, izdvojila se jedna rečenica koja je sve povezala, "How does it feel?". Taj je stih postao središte pjesme.

Dylan je potom skratio tekst, oblikovao stihove i spojio ih s jednostavnom progresijom od tri akorda, inspiriranom hitom "La Bamba" Ritchieja Valensa. Iako je često u intervjuima znao zbunjivati javnost proturječnim izjavama, oko jedne stvari nije bilo dvojbe. Smatrao je da je "Like A Rolling Stone" najbolja pjesma koju je dotad napisao.

Snimanje je počelo 15. lipnja 1965. u studiju Columbia u New Yorku. Producent Tom Wilson okupio je bend predvođen virtuoznim gitaristom Mikeom Bloomfieldom, kojeg je Dylan osobno odabrao za snimanje. Zanimljivo, gitaristu je odmah dao neobičnu uputu da ne svira u stilu blues legende B.B. Kinga, nego da potraži vlastiti izraz koji će odgovarati pjesmi.

Prve verzije zvučale su posve drukčije. Izvođene su u valcer ritmu, bile su sporije i bez prave energije. Sve se promijenilo kada se drugog dana snimanja pojavio Al Kooper. Budući da je mjesto gitarista već bilo zauzeto, sjeo je za orgulje. Upravo je njegov improvizirani doprinos postao jedan od najprepoznatljivijih dijelova pjesme i pretvorio snimku u ono što je kasnije postao jedan od najvećih rock klasika svih vremena.

No najveća snaga pjesme nije bila samo u glazbi. Dylanovi stihovi bili su drukčiji od svega što se tada moglo čuti na radiju. Rime su se prirodno prelijevale jedna u drugu, slike poput "Napoleona u dronjcima" ostajale su urezane u pamćenje, a način na koji je otpjevao tekst bio je prkosan, gotovo podrugljiv. Mnogi su kasnije upravo u toj pjesmi prepoznali začetak modernog načina pisanja koji je desetljećima poslije postao zaštitni znak rap glazbe.

Hop Farm Festival | Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Ni trajanje pjesme nije bilo u skladu s pravilima tadašnje glazbene industrije. Sa svojih šest minuta bila je dvostruko duža od uobičajenih radijskih singlova, zbog čega je diskografska kuća Columbia isprva oklijevala s objavom. Sudbina je, ipak, odigrala svoju ulogu. Probna snimka završila je u popularnom njujorškom klubu Arthur, gdje su je DJ-i neprestano puštali tijekom večeri. Publika je reagirala oduševljeno, a već sljedećeg jutra brojni radijski urednici tražili su vlastite primjerke.

Singl je službeno objavljen 20. srpnja 1965. i ubrzo osvojio svijet. Dosegnuo je drugo mjesto Billboardove ljestvice, bio prvi na Cashboxu te postao jedan od najvećih hitova desetljeća.

Pjesma "Like A Rolling Stone" označila je i najveći zaokret u Dylanovoj karijeri. Samo pet dana nakon izlaska pjesme nastupio je na Newport Folk Festivalu, gdje je prvi put pred publikom zasvirao s električnim bendom. Nakon eksplozivne izvedbe "Maggie's Farm" uslijedila je i nova pjesma. Publika je ostala podijeljena, a godinama se prepričavala priča da je organizator festivala i legenda folk glazbe Pete Seeger, nezadovoljan nastupom, navodno izjavio kako bi, da ima sjekiru, presjekao kabel razglasa.

Seeger je mnogo godina kasnije poslao Dylanu razglednicu u kojoj je objasnio da njegov problem nije bio električni zvuk, nego loša kvaliteta razglasa zbog koje se tekst pjesama nije mogao razumjeti. Priznao je i da je pogriješio što nije stao pred publiku i rekao: "Ako Howlin' Wolf može svirati na struju, zašto ne bi mogao i Bob?".

Sam Dylan kasnije je priznao da prije "Like A Rolling Stone" nikada nije napisao ništa slično. Htio je i odustati od glazbene karijere, ali upravo mu je ta pjesma pokazala kojim putem želi krenuti. Odustao je od ideje da piše romane ili drame i odlučio se potpuno posvetiti pisanju pjesama.

Tijekom narednih godina mnogi su komentirali kako pjesma ima veze s bendom The Rolling Stones, no Dylan je u nekoliko navrata govorio da nema nikakve veze. Unatoč tome, Stonesi su pjesmu nekoliko puta uvrstili na svojim koncertima u setlistu te su izveli vlastitu verziju singla. Pjesma nema veze ni s časopisom Rolling Stone, no bez obzira ju je magazin 2004. godine imenovao "najboljom pjesmom svih vremena".