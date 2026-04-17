Obavijesti

Show

Komentari 0
POGLEDAJTE TRAILER

Fockerovi se vraćaju, a Ariana Grande je u centru radnje filma

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Fockerovi se vraćaju, a Ariana Grande je u centru radnje filma
Foto: Universal Pictures

Radnja filma "Focker-in-Law" fokusira se na novu generaciju. Djeca Grega Fockera i Pam sada su odrasli, a njihov sin Henry sprema se zaprositi svoju djevojku Oliviju Jones, koju glumi Ariana Grande

Nakon više od desetljeća i pol stanke, jedna od najpopularnijih filmskih komičnih franšiza vraća se na velika platna. Universal Pictures je na CinemaConu u Las Vegasu predstavio prvi trailer za četvrti nastavak serijala "Upoznajte Fockerove", nazvan "Focker-in-Law". Film, koji okuplja gotovo cijelu originalnu postavu, donosi preokret u poznatoj obiteljskoj dinamici, a najveće pojačanje je pop-zvijezda Ariana Grande. Premijera je zakazana za 25. studenog 2026. godine, uoči američkog Dana zahvalnosti.

Radnja filma "Focker-in-Law" fokusira se na novu generaciju. Djeca Grega Fockera (Ben Stiller) i Pam (Teri Polo) sada su odrasli, a njihov sin Henry (Skyler Gisondo) sprema se zaprositi svoju djevojku Oliviju Jones, koju glumi Ariana Grande. Time se uloge okreću, a Greg Focker, koji je proveo tri filma pokušavajući se dokazati svom puncu, bivšem agentu CIA-e Jacku Byrnesu (Robert De Niro), sada se i sam nalazi u ulozi budućeg tasta koji nije nimalo oduševljen odabranicom svoga sina.

Trailer otkriva da se vratio i legendarni Jackov detektor laži, no ovoga puta na njemu je Olivia. Na Jackovo zadovoljstvo, ona prolazi test, no čini se da je više od onoga što se na prvu vidi.

​- Ljudi me podcjenjuju, ali ja sam zapravo bila FBI-eva pregovaračica za talačke krize - govori Olivia obitelji u jednoj sceni, jasno dajući do znanja da nije samo obično novo lice u "krugu povjerenja".

Osim Bena Stillera i Roberta De Nira, svoje uloge repriziraju i Teri Polo kao Gregova supruga Pam, Blythe Danner kao njezina majka Dina te Owen Wilson kao Pamin bivši dečko Kevin Rawley. Novi članovi obitelji su Skyler Gisondo i Beanie Feldstein, koji glume sada odrasle blizance Henryja i Samanthu Focker, zamijenivši dječje glumce iz filma "Mali Fockerovi" iz 2010. godine.

Najveća zvijezda novog nastavka svakako je Ariana Grande, čiji je lik opisan kao "snažna" i "opasna" zaručnica. Ben Stiller nije štedio riječi hvale za svoju novu kolegicu.

​- Ona je sjajna u komediji. Bit će stvarno, stvarno smiješna i svojevrsni je motor cijelog novog filma - rekao je Stiller.

CinemaCon 2026 in Las Vegas
Foto: Caroline Brehman

Sama pjevačica je nakon završetka snimanja u studenom prošle godine na Instagramu podijelila crno-bijele fotografije sa seta, napisavši: "Proteklih nekoliko mjeseci bilo je tako nezamislivo posebno. Volim svoje Fockerove i volim svoje Byrnese... jako, jako puno. Užasno će mi nedostajati ova ekipa."

Ariana Grande in new Fockers comedy
Foto: Universal Pictures
*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026