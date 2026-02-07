Obavijesti

FOTO Goran Ivanišević poveo sina na teniski meč, dječak uživao u tatinom zagrljaju

FOTO Goran Ivanišević poveo sina na teniski meč, dječak uživao u tatinom zagrljaju
Varaždin: Goran Ivanišević poveo je sina na Davis Cup | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Goran Ivanišević stigao je na kvalifikacije za Davis Cup u Varaždin u društvu sina Olivera, a simpatični otac i sin uživali su u zajedničkom vremenu

Hrvatska je danas odmjerila snage protiv Danske u Arena Varaždin u sklopu prvog kola kvalifikacija Davis Cupa za 2026. godinu.

Dok se na terenu odvijao uzbudljiv teniski meč, na tribinama se mogla vidjeti jedna jednostavna, ali posebna slika. Goran Ivanišević pratio je susrete u Varaždinu u društvu sina Olivera, a njihovo zajedničko navijanje privuklo je pažnju navijača.

Između izmjena na terenu otac i sin razgovarali su, razmjenjivali osmijehe i komentare, a dječak je s velikim zanimanjem pratio igru. Povremeno bi se potpuno uživio u atmosferu i reagirao poput pravog malog navijača.

Varaždin: Goran Ivanišević poveo je sina na Davis Cup | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ivanišević mu je smireno objašnjavao što se događa u meču, pa je bilo očito da im je taj izlazak bio više od usputnog praćenja sporta — prilika za zajedničko vrijeme i iskustvo koje će pamtiti.

Njihova obiteljska priča razvijala se daleko od medijske buke. Nakon godine dana veze Goran i Nives vjenčali su se u prosincu 2017., a nedugo zatim objavili su da čekaju dijete. Sin Oliver rođen je u rujnu 2018. godine.

