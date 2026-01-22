Zimska idila para Ivanišević. Goran snimio svoju Nives u zavodljivom izdanju na snijegu

Nives i Goran Ivanišević ovih su dana spakirali kofere i otišli na snijeg, točnije na Plan de Corones u talijanskim Dolomitima. Riječ je o poznatoj skijaškoj destinaciji koja se često bira zbog dobrih staza i ponude, pa njihov izbor ne iznenađuje.

Iako bivša radijska voditeljica privatni život rijetko dijeli javno, ovoga je puta napravila malu iznimku. Objavila je nekoliko fotografija s putovanja, dovoljno da se vidi kako im izgleda dan. Puno vremena provode na padinama, ali svatko u svom ritmu.

- On skija, ja bordam… sreli se - poručila je Nives.

Smješteni su u luksuznom hotelu koji je već neko vrijeme popularan među gostima koji žele spoj skijanja i komfora. Uređenje je jednostavno i funkcionalno. Prevladava moderan stil s planinskim detaljima, kaminom, velikim prostorima za druženje i wellnessom. Između padina i pauze, Nives se javila iz bazena. Fotografirao ju je Goran, a poruka je bila kratka i jasna: 'Fotografu je najdraža zadnja, mutna'.

Kad nije na snijegu ili u bazenu, na redu je teretana. Nives je dala do znanja da trening ne preskače ni na odmoru, uz poruku da se 'kasnije vraća'.

