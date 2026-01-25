FOTO Kolindino slavlje na Antarktici: 'Preživjeli Drakea'. Zahvalila Srđanu iz Dubrovnika

Nakon što je objavila snimku polarnog skoka u ledeni ocean s broda na Antarktici, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jutros je na Instagramu podijelila i snimku slavlja s broda Ocean Explorer, uz komentar 'Preživjeli Drakea'.

Pokretanje videa... 00:19 Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici! | Video: 24sata/kolinda_gk/Instagram

Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Brod Ocean Explorer trenutno se nalazi u argentinskom gradu Ushuaiji, na samom jugu Ognjene zemlje, a radi se o najjužnijem gradu na svijetu i jednoj od važnih prometnih luka.

Prolazak kroz Drakeov prolaz smatra se posebnim događajem za pomorce jer je riječ o jednom od najopasnijih morskih područja na svijetu, poznatom po snažnim vjetrovima i visokim valovima, koji mogu doseći i 12 metara, a plovidba tim područjem doživljava se i koračanjem stopama legendarnih istraživača poput Francisa Drakea, Ernesta Shackletona ili Charlesa Darwina.

Uz snimku s posadom broda, Grabar Kitarović je napisala i 'Veliko hvala cijeloj posadi, posebno Srđanu iz Dubrovnika i Đorđu iz Dubrovnika'.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

Cijela ekspedicija košta oko 17.000 eura po osobi, čemu treba dodati i trošak zrakoplovne karte do Čilea, odakle je putovanje i započelo. Avantura traje deset dana i uključuje boravak na luksuznom ekspedicijskom brodu opremljenom spa centrom, saunom i teretanom. Osim "polarnog kupanja", putnici imaju priliku šetati s pingvinima i voziti se motornim sanjkama.

Zanimljivo, otprilike u isto vrijeme na Antarktici borave i holivudske zvijezde Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, ali i Nicole Kidman.