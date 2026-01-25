Obavijesti

Show

Komentari 19
LEDENA EKSPEDICIJA

FOTO Kolindino slavlje na Antarktici: 'Preživjeli Drakea'. Zahvalila Srđanu iz Dubrovnika

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Kolindino slavlje na Antarktici: 'Preživjeli Drakea'. Zahvalila Srđanu iz Dubrovnika
3
Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

Uz snimku s posadom broda, Grabar Kitarović je napisala i 'Veliko hvala cijeloj posadi, posebno Srđanu iz Dubrovnika i Đorđu iz Dubrovnika'. Objavila je i video nakon prolaska kroz 'Drakeov prolaz'

Admiral

Nakon što je objavila snimku polarnog skoka u ledeni ocean s broda na Antarktici, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jutros je na Instagramu podijelila i snimku slavlja s broda Ocean Explorer, uz komentar 'Preživjeli Drakea'.

Pokretanje videa...

Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici! 00:19
Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici! | Video: 24sata/kolinda_gk/Instagram
SNIMKA POSTALA VIRALNA Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici!
Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici!
Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Brod Ocean Explorer trenutno se nalazi u argentinskom gradu Ushuaiji, na samom jugu Ognjene zemlje, a radi se o najjužnijem gradu na svijetu i jednoj od važnih prometnih luka.

Prolazak kroz Drakeov prolaz smatra se posebnim događajem za pomorce jer je riječ o jednom od najopasnijih morskih područja na svijetu, poznatom po snažnim vjetrovima i visokim valovima, koji mogu doseći i 12 metara, a plovidba tim područjem doživljava se i koračanjem stopama legendarnih istraživača poput Francisa Drakea, Ernesta Shackletona ili Charlesa Darwina. 

Luksuz usred ledene pustoši Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici

Uz snimku s posadom broda, Grabar Kitarović je napisala i 'Veliko hvala cijeloj posadi, posebno Srđanu iz Dubrovnika i Đorđu iz Dubrovnika'. 

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

Cijela ekspedicija košta oko 17.000 eura po osobi, čemu treba dodati i trošak zrakoplovne karte do Čilea, odakle je putovanje i započelo. Avantura traje deset dana i uključuje boravak na luksuznom ekspedicijskom brodu opremljenom spa centrom, saunom i teretanom. Osim "polarnog kupanja", putnici imaju priliku šetati s pingvinima i voziti se motornim sanjkama.

Zanimljivo, otprilike u isto vrijeme na Antarktici borave i holivudske zvijezde Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, ali i Nicole Kidman.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna
OBITELJSKI RAT

Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice
Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate
ODLAZAK PJEVAČA

Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate

Dalibor Brun je stvorio niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino” i mnogi drugi
FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput
PUT DO MAJINOG SRCA

FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput

Šime Elez u 'Gospodina Savršenog' ušao je više iz znatiželje nego s velikim očekivanjima. Htio je isprobati nešto novo, izaći iz rutine i vidjeti kamo će ga to odvesti. I odvelo ga je poprilično daleko, barem kad je riječ o poslu i svemu što je došlo nakon showa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026