Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici!

Bivša predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović otišla je na pravu ledenu ekspediciju na daleku Antarktiku. Nakon što je njezin skok u ledeno more, poznat kao "Polar Plunge", postao viralan, sada je na društvenim mrežama podijelila i snimku istog pothvata, ali snimljenu iz potpuno novog kuta. Snimka je, kao i prethodna, izazvao lavinu komentara, a bivša predsjednica još je jednom pokazala svoju odvažnu stranu na najhladnijem kontinentu svijeta.

Na snimci stoji na rubu gumenog čamca, bosonoga i odjevena, dok je oko struka osigurana konopom koji drži član posade. S prepoznatljivim osmijehom na licu i uzvikom odvažnosti, bez oklijevanja se baca u tamne i ledene vode Antarktičkog oceana.

Nakon kratkog urona, brzo je izronila s podignutim palčevima, signalizirajući da je sve u najboljem redu. Njezin suputnik, poznati travel influencer i organizator putovanja Kristijan Iličić, nije krio oduševljenje.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

- Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici - ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život - napisao je Iličić koji je i sam sudjelovao u izazovu.

Prije samog skoka, bivša se predsjednica našalila s pratiteljima, pokazavši da je i u ekstremnim uvjetima zadržala vedar duh. U jednoj od svojih objava poručila je: ​- Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav.

Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Cijela ekspedicija organizirana je putem Iličićeve putničke agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena ovog ekskluzivnog aranžmana iznosi 16.990 eura po osobi, čemu treba dodati i trošak zrakoplovne karte do Čilea, odakle je putovanje i započelo. Avantura traje deset dana i uključuje boravak na luksuznom ekspedicijskom brodu opremljenom spa centrom, saunom i teretanom.

Osim "polarnog kupanja", putnici imaju priliku šetati s pingvinima i voziti se motornim sanjkama. Zanimljivo, otprilike u isto vrijeme na Antarktici su boravile i holivudske zvijezde Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, ali i Nicole Kidman.

Foto: Instagram

Snimke su, očekivano, izazvale brojne reakcije, od pohvala za hrabrost do rasprava o cijeni putovanja. Pojedinci su čak izrazili sumnju u autentičnost videa, tvrdeći da je riječ o montaži stvorenoj pomoću umjetne inteligencije.