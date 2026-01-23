Obavijesti

SNIMKA POSTALA VIRALNA

Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Kolinda objavila novu snimku ledenog skoka na Antarktici!
31

Snimka je, kao i prethodna, izazvao lavinu komentara, a bivša predsjednica još je jednom pokazala svoju odvažnu stranu na najhladnijem kontinentu svijeta

Admiral

Bivša predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović otišla je na pravu ledenu ekspediciju na daleku Antarktiku. Nakon što je njezin skok u ledeno more, poznat kao "Polar Plunge", postao viralan, sada je na društvenim mrežama podijelila i snimku istog pothvata, ali snimljenu iz potpuno novog kuta. Snimka je, kao i prethodna, izazvao lavinu komentara, a bivša predsjednica još je jednom pokazala svoju odvažnu stranu na najhladnijem kontinentu svijeta.

Kolinda pokazala skok iz drugog kuta: Nije AI! 00:19
Kolinda pokazala skok iz drugog kuta: Nije AI! | Video: 24sata/kolinda_gk/Instagram

Na snimci stoji na rubu gumenog čamca, bosonoga i odjevena, dok je oko struka osigurana konopom koji drži član posade. S prepoznatljivim osmijehom na licu i uzvikom odvažnosti, bez oklijevanja se baca u tamne i ledene vode Antarktičkog oceana.

POVIJESNI POSJET ANTARKTICI Što će Kolinda raditi na Južnom polu: Put od 17.000 € za skok u ledeno more i 'đir' s pingvinima
Što će Kolinda raditi na Južnom polu: Put od 17.000 € za skok u ledeno more i 'đir' s pingvinima

Nakon kratkog urona, brzo je izronila s podignutim palčevima, signalizirajući da je sve u najboljem redu. Njezin suputnik, poznati travel influencer i organizator putovanja Kristijan Iličić, nije krio oduševljenje.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

- Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici - ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život - napisao je Iličić koji je i sam sudjelovao u izazovu.

TRENUTAK ZA PAMĆENJE FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Prije samog skoka, bivša se predsjednica našalila s pratiteljima, pokazavši da je i u ekstremnim uvjetima zadržala vedar duh. U jednoj od svojih objava poručila je: ​- Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav.

Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Cijela ekspedicija organizirana je putem Iličićeve putničke agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena ovog ekskluzivnog aranžmana iznosi 16.990 eura po osobi, čemu treba dodati i trošak zrakoplovne karte do Čilea, odakle je putovanje i započelo. Avantura traje deset dana i uključuje boravak na luksuznom ekspedicijskom brodu opremljenom spa centrom, saunom i teretanom.

AVANTURA NA ANTARKTICI JE IN Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi
Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi

Osim "polarnog kupanja", putnici imaju priliku šetati s pingvinima i voziti se motornim sanjkama. Zanimljivo, otprilike u isto vrijeme na Antarktici su boravile i holivudske zvijezde Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, ali i Nicole Kidman.

Foto: Instagram

Snimke su, očekivano, izazvale brojne reakcije, od pohvala za hrabrost do rasprava o cijeni putovanja. Pojedinci su čak izrazili sumnju u autentičnost videa, tvrdeći da je riječ o montaži stvorenoj pomoću umjetne inteligencije.

