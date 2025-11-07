Naša predstavnica na natjecanju Miss Universe 2025. Laura Gnjatović provest će u Tajlandu tri tjedna, a za to vrijeme sobu dijeli s Miss Gvajane Chandini Baljor, s kojom se Laura očito dobro slaže
Zajedničke fotografije
FOTO Misica Laura pokazala s kojom ljepoticom dijeli sobu u Tajlandu: 'Slatka mala cimi'
Čitanje članka: < 1 min
Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, prošlog je vikenda stigla u Tajland gdje je započela svoj trotjedni boravak zbog priprema prije velikog natjecanja. Svakog dana Laura na svom Instagram profilu objavljuje zanimljive trenutke s priprema, a sada je otkrila s kojom natjecateljicom dijeli sobu. Riječ je o Miss Gvajane, lijepoj Chandini Baljor, s kojom se Laura očito dobro slaže.
Chandini je podijelila dvije njihove fotografije i napisala jednostavno: "Cimi..." U komentarima se oglasila i Laura. "Moja slatka mala cimi", dodala je.
