FOTO Misica Laura pokazala s kojom ljepoticom dijeli sobu u Tajlandu: 'Slatka mala cimi'

Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, prošlog je vikenda stigla u Tajland gdje je započela svoj trotjedni boravak zbog priprema prije velikog natjecanja. Svakog dana Laura na svom Instagram profilu objavljuje zanimljive trenutke s priprema, a sada je otkrila s kojom natjecateljicom dijeli sobu. Riječ je o Miss Gvajane, lijepoj Chandini Baljor, s kojom se Laura očito dobro slaže.

Chandini je podijelila dvije njihove fotografije i napisala jednostavno: "Cimi..." U komentarima se oglasila i Laura. "Moja slatka mala cimi", dodala je.