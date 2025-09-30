FOTO Na groblju u Beogradu supruga i prijatelji zapalili svijeće za Tomu Zdravkovića

Danas se, 30. rujna, navršavaju 34 godine otkako je preminuo legendarni Toma Zdravković, jedna od najznačajnijih ikona jugoslavenske narodne i pop-folk muzike.

Godišnjica smrti obilježena je na Centralnom groblju u Beogradu, gdje su se supruga Gordana Zdravković te oni koji su ga cijenili okupili, zapalili svijeće i odali počast nikad prežaljenom glazbeniku.

Beograd: Obilježena 34. godišnjica smrti pjevača Tome Zdravkovića | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Rođen kao Tomislav 20. studenoga 1938. u Aleksincu (kasnije živio u Pečenjevcu kraj Leskovca), Toma je svoj život ispisao kroz bol, ljubav, čežnju i boemski duh. Karijeru je počeo pjevati u kafanama i malim klubovima, a njegova osobna tragedija, ali i strast prema glazbi – često inspirirana ljubavnim razočaranjima – utkane su suštinski u njegove stihove.

Toma se godinama borio sa teškom bolešću, karcinomom prostate, a na kraju je, 30. rujna 1991. u Beogradu, u 52. godini života tu borbu izgubio.

U regiji, legende o Tomi žive i dalje, inspirirao je filmove, knjige i dokumentarce, a mlađe generacije pronalaze u njegovim stihovima iskrene osjećaje i autentičnost.