FOTO Prošlo je 20 godina od premijere serije 'Heroji', evo gdje je danas glumačka postava

Na današnji dan, 25. rujna 2006. godine, premijerno je prikazana NBC-jeva serija "Heroji", koja je ubrzo privukla pozornost gledatelja diljem svijeta. Kroz četiri sezone, sve do 2010. godine, pratili smo naizgled obične ljude koji iznenada otkrivaju da posjeduju nadnaravne sposobnosti te udružuju snage kako bi spriječili katastrofe. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju i gdje su zvijezde popularne serije.
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U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter.
| Foto: Rights Managed
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. |
Foto: Rights Managed
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter.
| Foto: Rights Managed
Hayden Panettiere proslavila se ulogom Claire Bennet u hit-seriji "Heroes", a pojavila se u svih 75 epizoda. Nakon završetka serije nastavila je uspješnu karijeru ulogom u filmu "Scream 4", a potom je dobila jednu od glavnih uloga u glazbenoj drami "Nashville", koja se prikazivala šest sezona, sve do 2018. godine.
| Foto: Rights Managed
Tijekom snimanja "Heroesa" Panettiere je privukla pozornost javnosti i vezom s kolegom Milom Ventimigliom. Nakon njihova prekida započela je turbulentnu vezu s ukrajinskim boksačem Wladimirom Kličkom, s kojim je, uz nekoliko prekida, bila od 2009. do 2018. godine.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Panettiere i Kličko 2014. su godine dobili kćer Kayu, a glumica je poslije otvoreno govorila o teškom razdoblju koje je uslijedilo nakon poroda. Tijekom 2015. i 2016. potražila je stručnu pomoć zbog postporođajne depresije, dok je 2018. započela vezu s Brianom Hickersonom, koja je završila 2020. godine.
| Foto: AdMedia/SIPA
Hayden Panettiere tragično je preminula u dobi od samo 36 godina 16. kolovoza. Vijest o njezinoj smrti potvrdili su njezin predstavnik i obitelj.
| Foto: AdMedia/SIPA
Foto United Archives / kpa Publicity Stills
Jack Coleman ostao je posebno zapamćen kao Noah Bennet, otac Claire Bennet koju je u seriji "Heroes" glumila Hayden Panettiere. Njegov tajanstveni "čovjek s naočalama" bio je jedan od rijetkih glavnih likova bez nadnaravnih moći, ali je unatoč tome postao jedna od ključnih figura cijele priče.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Coleman nije imao problema s pronalaženjem novih televizijskih angažmana. Pojavljivao se u popularnim serijama "The Office", "The Vampire Diaries", "Castle", "Burn Notice", "Scandal" i "How to Get Away with Murder", a 2015. ponovno je postao Noah Bennet u nastavku "Heroes Reborn" i projektu "Heroes Reborn: Dark Matters".
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Njegova karijera, međutim, počela je mnogo prije "Heroesa". Još osamdesetih godina veliku je prepoznatljivost stekao kao Steven Carrington u kultnoj sapunici "Dinastija". Coleman je nastavio glumiti i posljednjih godina, a pojavio se u "Westworldu", ponovno je glumio Boba Ruzeka u "Chicago P.D.-u", uključujući epizode iz 2025., a iste je godine gostovao i u trećoj sezoni serije "Leverage: Redemption".
| Foto: Faye Sadou
Coleman, rođen 21. veljače 1958. u Pennsylvaniji, privatni život uglavnom drži podalje od reflektora. Od 1996. u braku je s glumicom Beth Toussaint, poznatom i po nastupima u serijama "Dallas" i "Star Trek: The Next Generation", a zajedno imaju kćer Tess, rođenu 1999. godine.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
Foto (C)Steven Bergman/AFF-USA.COM
Milo Ventimiglia u "Heroesima" je utjelovio Petera Petrellija, jednog od najvažnijih likova serije, koji je mogao preuzimati sposobnosti drugih ljudi s moćima. Uloga požrtvovnog Petera dodatno je učvrstila njegov status televizijske zvijezde i otvorila mu vrata brojnih novih projekata.
| Foto: © OConnor/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Ventimiglia se okušao i kao glasovni glumac, posudivši glas Wolverineu u animiranim projektima "Wolverine" i "Marvel Anime". Pred kamerama se potom pojavljivao u serijama "Mob City", "Chosen", "The Whispers" i "Gotham".
| Foto: IMAGO/AdMedia / MediaPunch/IMAGO
Najveći uspjeh nakon "Heroesa" stigao je 2016., kada je preuzeo ulogu Jacka Pearsona u emotivnoj obiteljskoj drami "This Is Us". Serija je trajala šest sezona, a Ventimiglia je za svoju izvedbu tri puta nominiran za Emmyja za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "This Is Us" nastavio je s glavnim televizijskim ulogama, među kojima se istaknula serija "The Company You Keep", a 2025. vratio se na male ekrane u seriji "The Waterfront". Publika ga od ranije pamti po ulozi u kultnim "Gilmoricama", a u seriji je utjelovio Jessa Mariana.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Privatno je 2023. oženio manekenku Jarah Mariano, a u siječnju 2025. dobili su svoje prvo dijete, kćer Ke'ala Coral Ventimiglia. Drugo dijete dobili su u srpnju ove godine.
| Foto: Instagram
Masi Oka postao je jedan od najprepoznatljivijih članova glumačke postave "Heroesa" zahvaljujući ulozi Hira Nakamure, simpatičnog uredskog radnika koji otkriva da može manipulirati prostorom i vremenom. Njegov uzvik "Yatta!" i osebujan smisao za humor pomogli su mu da postane jedan od omiljenih likova serije.
| Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Nakon završetka "Heroesa" Oka je pronašao novi televizijski dom u obnovljenoj seriji "Hawaii Five-0". Ondje je glumio dr. Maxa Bergmana, ekscentričnog medicinskog istražitelja, a nakon gostujućih pojavljivanja postao je stalni član glumačke postave te je u seriji ostao do 2017., uz kasniji povratak u završnoj sezoni.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Oka se 2015. vratio i ulozi Hira Nakamure u nastavku "Heroes Reborn", ponovno demonstrirajući moć putovanja kroz vrijeme i prostor. Osim glume, tijekom karijere radio je i iza kamera kao producent, a manje je poznato da je prije glumačkog proboja radio u kompaniji Industrial Light & Magic na vizualnim efektima za velike holivudske produkcije.
| Foto: Quasar
Njegovi interesi pritom sežu daleko izvan svijeta glume, diplomirao je računalne znanosti i matematiku na Sveučilištu Brown, a poznat je i po zanimanju za tehnologiju i videoigre. Upravo je spoj glumačkog talenta, humora i tehničkog znanja učinio njegovu karijeru jednom od neobičnijih među nekadašnjim zvijezdama "Heroesa".
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto Freeman
Ali Larter već je bila dobro poznato holivudsko lice kada se pridružila glumačkoj postavi "Heroesa", ponajviše zahvaljujući filmovima "Final Destination" i "Plavuša s Harvarda". U hit-seriji NBC-ja dobila je zahtjevnu zadaću tumačenja više povezanih likova, među kojima su najpoznatije Niki Sanders i Tracy Strauss, te je ostala jedan od važnijih članova postave tijekom četiri sezone.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
Nakon završetka "Heroesa" nastavila je izmjenjivati filmske i televizijske projekte. Gledatelji su je mogli pratiti u serijama "Legends", "Pitch" i "The Rookie", a posljednjih godina novu je pozornost privukla ulogom Angele Norris u kriminalističkoj drami "Landman", uz Billyja Boba Thorntona.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Larter se vratila i akcijskom svijetu franšize "Resident Evil", u kojoj je glumila Claire Redfield. Nakon filma "Resident Evil: Extinction" ponovno se pojavila u nastavcima "Resident Evil: Afterlife" i "Resident Evil: The Final Chapter".
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Privatno, glumica je od 2009. u braku s glumcem i komičarem Hayesom MacArthurom. Par ima dvoje djece, sina Theodorea Hayesa i kćer Vivienne Margaret.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Foto Reuters
Zachary Quinto u "Heroesima" je ostavio snažan trag kao Gabriel Gray, poznatiji kao Sylar, serijski ubojica koji je progonio ljude s posebnim sposobnostima kako bi prisvojio njihove moći. Premda je u početku zamišljen kao jedan od glavnih negativaca, Sylar je postupno dobivao sve složeniju priču, a upravo je ta uloga Quinta pretvorila u međunarodno prepoznatljivu televizijsku zvijezdu.
| Foto: Carlos Osorio/REUTERS
Nakon "Heroesa" njegova je karijera dodatno uzletjela, osobito zahvaljujući ulozi Spocka u novoj generaciji filmova "Star Trek". Legendarnog Vulkanaca glumio je u filmovima "Star Trek" iz 2009., "Star Trek Into Darkness" i "Star Trek Beyond", dok je na televiziji ostvario zapažene uloge u serijama "American Horror Story", "Girls" i "NOS4A2" te posudio glas likovima u animiranim hitovima "Big Mouth" i "Invincible".
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Quinto je nastavio biti vrlo aktivan i godinama poslije, a 2024. dobio je glavnu ulogu neurologa dr. Olivera Wolfa u medicinskoj drami "Brilliant Minds". Značajan dio njegove karijere vezan je i uz kazalište. Glumio je na Broadwayu u predstavama "The Glass Menagerie", "The Boys in the Band" i "Best Night Ever".
| Foto: PA/Pixsell
Quinto je otvoreno govorio i o privatnom životu, a 2011. javno je objavio da je homoseksualac. Bio je u vezi s glumcem Jonathanom Groffom otprilike godinu dana, do 2013., dok je poslije gotovo šest godina bio u vezi s modelom i umjetnikom Milesom McMillanom, od kojeg se razišao početkom 2019. godine.
| Foto: PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Iako se Kristen Bell pojavila u samo 13 epizoda "Heroesa", ostavila je snažan dojam kao Elle Bishop, mlada žena sposobna stvarati i kontrolirati električnu energiju. Bell je u trenutku dolaska u seriju već bila poznata zahvaljujući naslovnoj ulozi u Veronici Mars, no godine koje su uslijedile donijele su joj još veću popularnost.
| Foto: DPA/Pixsell
Jedan od najvećih uspjeha ostvarila je kao glas princeze Anne u Disneyjevu animiranom hitu "Frozen" i njegovu nastavku "Frozen II". Na televiziji je nizala zapažene uloge u serijama "House of Lies" i "The Good Place", vratila se ulozi Veronice Mars, a potom je predvodila i Netflixovu romantičnu humorističnu seriju "Nobody Wants This".
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Upravo joj je "Nobody Wants This", u kojoj glumi Joanne uz Adama Brodyja, donio novu generaciju obožavatelja i dodatna priznanja kritike. Bell je tijekom karijere uspješno spajala komediju, dramu i glasovnu glumu, zbog čega je danas među najpoznatijim imenima koja su prošla kroz glumačku postavu "Heroesa".
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Privatno je Bell godinama u vezi s glumcem i voditeljem podcasta Daxom Shepardom, za kojeg se udala 2013. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Lincoln i Deltu, a supružnici su tijekom godina otvoreno govorili o braku, roditeljstvu i izazovima obiteljskog života, pritom nastojeći svoju djecu držati izvan intenzivne medijske pozornosti.
| Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Adrian Pasdar u "Heroesima" je utjelovio Nathana Petrellija, ambicioznog političara koji skriva nevjerojatnu sposobnost letenja i starijeg brata Petera Petrellija. Njegov kompliciran odnos s obitelji, političke ambicije i neprestana borba između osobnih interesa i spašavanja drugih učinili su Nathana jednim od važnijih likova prvih sezona serije.
| Foto: LuMar Jr/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Pasdar je ostvario brojne angažmane povezane s Marvelovim svijetom, a posebno se istaknuo kao glas Tonyja Starka, odnosno Iron Mana. Tom je superheroju posuđivao glas u nizu animiranih projekata, među kojima su "Ultimate Spider-Man" i "Avengers Assemble", kao i u nekoliko drugih Marvelovih animiranih serija i videoigara.
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Pred kamerama je ostvario zapaženu ulogu Glenna Talbota u seriji "Agents of S.H.I.E.L.D.", gdje se tijekom više sezona od vojnog protivnika glavnih junaka razvio u mnogo složeniji lik. Poslije se pojavljivao u serijama "Supergirl" i "Grand Hotel", a novijoj publici poznat je i kao Nolan Burgess iz kriminalističke drame "The Cleaning Lady".
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Privatno se Pasdar 2000. godine oženio Natalie Maines, pjevačicom grupe The Chicks, nekada poznate kao Dixie Chicks. U braku su dobili dvojicu sinova, Jacksona i Becketta, no Maines je 2017. podnijela zahtjev za razvod, a njihov je brak službeno okončan 2019. godine.
| Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM