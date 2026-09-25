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ČETIRI SEZONE I 75 EPIZODA

FOTO Prošlo je 20 godina od premijere serije 'Heroji', evo gdje je danas glumačka postava

Na današnji dan, 25. rujna 2006. godine, premijerno je prikazana NBC-jeva serija "Heroji", koja je ubrzo privukla pozornost gledatelja diljem svijeta. Kroz četiri sezone, sve do 2010. godine, pratili smo naizgled obične ljude koji iznenada otkrivaju da posjeduju nadnaravne sposobnosti te udružuju snage kako bi spriječili katastrofe. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju i gdje su zvijezde popularne serije.
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Heroes (2006)
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. | Foto: Rights Managed
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U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. | Foto: Rights Managed
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