FOTO Restoran u Makarskoj je ugostio zvijezdu 'Hannibala'!

Danski glumac Mads Mikkelsen (60), kojeg gledatelji pamte kao Hannibala Lectera iz istoimene serije i negativca iz filma o Jamesu Bondu, proteklih je nekoliko dana proveo u Makarskoj. U grad je stigao na privatni odmor, a tijekom boravka nekoliko je puta večerao u restoranu Fonte 75 na Kačićevu trgu.

Njegov dolazak prošao bi gotovo nezapaženo da se osoblje restorana nije pohvalilo zajedničkom fotografijom sa slavnim glumcem.

- Hvala vam, Mads, što ste ovih dana bili naš gost. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas u Fonte 75 i biti dio vaših trenutaka u Makarskoj - poručili su iz restorana na Instagramu.

Kako piše lokalni portal Makarska danas, glumac je u Makarskoj boravio nekoliko dana, a u ponedjeljak, 12. listopada, trebao je završiti odmor i napustiti grad.

Mikkelsen je rođen 1965. godine u Kopenhagenu. Svjetsku slavu stekao je 2006. u filmu 'Casino Royale', u kojemu je utjelovio Le Chiffrea, protivnika Jamesa Bonda, kojeg je glumio Daniel Craig. Sedam godina kasnije preuzeo je ulogu Hannibala Lectera u seriji 'Hannibal', koju je snimao do 2015. godine.

Foto: IMDB

Glumio je i u filmovima 'Doctor Strange', 'Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda' te 'Indiana Jones i artefakt sudbine'. Za glavnu ulogu u danskom filmu 'Lov' 2012. godine osvojio je nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu. Hrvatsku je posjetio i 2010. godine, kad je kao gost Libertas Film Festivala boravio u Dubrovniku.