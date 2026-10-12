Obavijesti

Show

Komentari 0
Slavni Mads Mikkelsen

FOTO Restoran u Makarskoj je ugostio zvijezdu 'Hannibala'!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Restoran u Makarskoj je ugostio zvijezdu 'Hannibala'!
2
Foto: IMDB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hvala vam, Mads, što ste ovih dana bili naš gost. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas u Fonte 75 i biti dio vaših trenutaka u Makarskoj, poručili su iz restorana

Admiral

Danski glumac Mads Mikkelsen (60), kojeg gledatelji pamte kao Hannibala Lectera iz istoimene serije i negativca iz filma o Jamesu Bondu, proteklih je nekoliko dana proveo u Makarskoj. U grad je stigao na privatni odmor, a tijekom boravka nekoliko je puta večerao u restoranu Fonte 75 na Kačićevu trgu. 

POPIS JE DUG FOTO Ovo su najveće svjetske zvijezde koje su kroz godine posjetile Sarajevo Film Festival
FOTO Ovo su najveće svjetske zvijezde koje su kroz godine posjetile Sarajevo Film Festival

Njegov dolazak prošao bi gotovo nezapaženo da se osoblje restorana nije pohvalilo zajedničkom fotografijom sa slavnim glumcem.

- Hvala vam, Mads, što ste ovih dana bili naš gost. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas u Fonte 75 i biti dio vaših trenutaka u Makarskoj - poručili su iz restorana na Instagramu.

Kako piše lokalni portal Makarska danas, glumac je u Makarskoj boravio nekoliko dana, a u ponedjeljak, 12. listopada, trebao je završiti odmor i napustiti grad.

HANIBAL U SARAJEVU Mads Mikkelsen u ćevabdžinici, vlasnik nam otkriva: 'Džigerica' mu se sviđa, a ovo ne podnosi...
Mads Mikkelsen u ćevabdžinici, vlasnik nam otkriva: 'Džigerica' mu se sviđa, a ovo ne podnosi...

Mikkelsen je rođen 1965. godine u Kopenhagenu. Svjetsku slavu stekao je 2006. u filmu 'Casino Royale', u kojemu je utjelovio  Le Chiffrea, protivnika Jamesa Bonda, kojeg je glumio Daniel Craig. Sedam godina kasnije preuzeo je ulogu Hannibala Lectera u seriji 'Hannibal', koju je snimao do 2015. godine.

Foto: IMDB

Glumio je i u filmovima 'Doctor Strange', 'Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda' te 'Indiana Jones i artefakt sudbine'. Za glavnu ulogu u danskom filmu 'Lov' 2012. godine osvojio je nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu. Hrvatsku je posjetio i 2010. godine, kad je kao gost Libertas Film Festivala boravio u Dubrovniku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'
U KONTROVERZNOM SHOWU

Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'

Laura Prgomet otvoreno je razgovarala o svojim strahovima od trudnoće nakon intimnog odnosa s Filipom Carem, dok je istovremeno priznala da je zaljubljena u drugog natjecatelja
Što šminka i filteri sve mogu! Maja Šuput svaki je dan kao druga osoba, pogledajte fotke
BLISTA UZ NOVOG DEČKA

Što šminka i filteri sve mogu! Maja Šuput svaki je dan kao druga osoba, pogledajte fotke

Naša pjevačica često na objavljenim fotkama izgleda drugačije nego uživo, a male 'nesavršenosti' lako prikrije filterima. U tome joj često pomogne i prijatelj Marko Grubnić, koji je za fotke postao maher
Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta
ODLAZAK ROCK'N'ROLL IKONE

Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta

Glazbenik Goran Bare preminuo je prije nekoliko dana u snu. U nedjelju su se brojni njegovi obožavatelji okupili u zagrebačkom Zapruđu i oprostili se od njega...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026