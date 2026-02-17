Obavijesti

OBITELJSKO DRUŽENJE

FOTO Rijetko u javnosti: Baracku i Michelle Obami na tekmi se pridružila mlađa kći

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Rijetko u javnosti: Baracku i Michelle Obami na tekmi se pridružila mlađa kći
9
Foto: Instagram/Barack Obama

Bivši američki predsjednik i prva dama proveli su večer u obiteljskom izdanju na NBA All-Star vikendu, a pažnju je posebno privukao rijedak izlazak njihove mlađe kćeri Sashe, koja se inače drži podalje od reflektora

Admiral

Barack Obama i Michelle Obama proteklog su vikenda uživali u opuštenoj večeri sa svojom mlađom kćeri Sashom, pojavivši se zajedno na NBA All-Star Weekendu. Obiteljski izlazak dogodio se 15. veljače u Intuit Dome, gdje su sjedili uz sam teren i pratili veliki košarkaški spektakl.

Na fotografijama koje su Barack i Michelle objavili na Instagram profilu, vidi se da je obitelj bila u gotovo punom sastavu – nedostajala je jedino starija kći Malia Obama (27). Michelle (62)  je nosila crnu jaknu i tamnoplave hlače, dok se Barack odlučio za tamnoplavu jaknu, crnu majicu i sive traperice. Sasha (24) sjedila je iza roditelja, modno usklađena s ocem u sivom outfitu.

"Moji omiljeni suigrači na terenu i izvan njega", napisali su roditelji uz objavu koja je brzo privukla pozornost javnosti.

Iako su odrasle, kćeri Obaminih rijetko se pojavljuju u javnosti i uglavnom vode povučen život, daleko od medijske pažnje. Ipak, Michelle je povremeno dijelila intimne detalje o obiteljskom životu u podcastu IMO, koji vodi zajedno s bratom Craig Robinson.

Tako je prošlog kolovoza otkrila da je Barack mlađu kćer doživljavao kao „zahtjevniju“ kada je riječ o roditeljstvu. 

„Sasha je više poput mačke“, slikovito je objasnila Michelle. „Ne želi da je diraš ili maziš – ona dolazi tebi kad to želi.“ Dodala je da to ne znači da je problematična, već jednostavno nije osoba koja ugađa drugima, za razliku od starije sestre.

Foto: Instagram/Barack Obama

Zaključno je istaknula kako roditelji moraju biti prilagodljivi i „poput kameleona“, jer svako dijete ima vlastitu osobnost i način na koji se nosi sa svijetom.

OBITELJSKA IDILA Barack Obama objavio rijetku obiteljsku fotografiju: Njegove lijepe kćeri ukrale svu pažnju
Barack Obama objavio rijetku obiteljsku fotografiju: Njegove lijepe kćeri ukrale svu pažnju

Komentari 0
