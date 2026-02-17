Bivši američki predsjednik i prva dama proveli su večer u obiteljskom izdanju na NBA All-Star vikendu, a pažnju je posebno privukao rijedak izlazak njihove mlađe kćeri Sashe, koja se inače drži podalje od reflektora
FOTO Rijetko u javnosti: Baracku i Michelle Obami na tekmi se pridružila mlađa kći
Barack Obama i Michelle Obama proteklog su vikenda uživali u opuštenoj večeri sa svojom mlađom kćeri Sashom, pojavivši se zajedno na NBA All-Star Weekendu. Obiteljski izlazak dogodio se 15. veljače u Intuit Dome, gdje su sjedili uz sam teren i pratili veliki košarkaški spektakl.
Na fotografijama koje su Barack i Michelle objavili na Instagram profilu, vidi se da je obitelj bila u gotovo punom sastavu – nedostajala je jedino starija kći Malia Obama (27). Michelle (62) je nosila crnu jaknu i tamnoplave hlače, dok se Barack odlučio za tamnoplavu jaknu, crnu majicu i sive traperice. Sasha (24) sjedila je iza roditelja, modno usklađena s ocem u sivom outfitu.
"Moji omiljeni suigrači na terenu i izvan njega", napisali su roditelji uz objavu koja je brzo privukla pozornost javnosti.
Iako su odrasle, kćeri Obaminih rijetko se pojavljuju u javnosti i uglavnom vode povučen život, daleko od medijske pažnje. Ipak, Michelle je povremeno dijelila intimne detalje o obiteljskom životu u podcastu IMO, koji vodi zajedno s bratom Craig Robinson.
Tako je prošlog kolovoza otkrila da je Barack mlađu kćer doživljavao kao „zahtjevniju“ kada je riječ o roditeljstvu.
„Sasha je više poput mačke“, slikovito je objasnila Michelle. „Ne želi da je diraš ili maziš – ona dolazi tebi kad to želi.“ Dodala je da to ne znači da je problematična, već jednostavno nije osoba koja ugađa drugima, za razliku od starije sestre.
Zaključno je istaknula kako roditelji moraju biti prilagodljivi i „poput kameleona“, jer svako dijete ima vlastitu osobnost i način na koji se nosi sa svijetom.
