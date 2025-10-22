Obavijesti

Show

Komentari 21
VELIKI INTERES

Severina je rasprodala Gripe! 'Tu sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Severina je rasprodala Gripe! 'Tu sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine...'
7
Foto: sanela babić

Veliko zanimanje izazvao je koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema

Nakon što je, tijekom svoje aktualne dvoranske turneje, rasprodala koncertne dvorane u svim većim gradovima diljem Hrvatske, Severina je, prije nepuna dva mjeseca, najavila i nastupe u preostala dva najveća – Zagrebu i Splitu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Severina je rasprodala Gripe! 'Tu sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine...' 01:05
Severina je rasprodala Gripe! 'Tu sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine...' | Video: 24sata/pixsell
ZAČUDILA PUBLIKU Severina pjevala pod koronom u Zadru: Nemojte se približavati
Severina pjevala pod koronom u Zadru: Nemojte se približavati

Očekivano, interes publike bio je izniman, stoga nije trebalo dugo da se ulaznice potpuno rasprodaju. Naprotiv, prvi koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 7. studenoga, rasprodan je u svega deset dana, čime je postignut povijesni rekord kada su u pitanju domaći izvođači. Dodatni, drugi datum u Areni zakazan je odmah nakon toga, 8. studenoga, a za njega su dostupne još samo posljednje ulaznice.

Foto: sanela babić

Veliko zanimanje izazvao je i koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema.

RAZNJEŽILA OBOŽAVATELJE Severina na probu donijela i psa Mišu: 'Slatki, a pjesma je vrh'
Severina na probu donijela i psa Mišu: 'Slatki, a pjesma je vrh'

- Najljepše je pivat u svom rodnom gradu, a pogotovo na Gripama, gdje sam i sama (od)gledala brojne koncerte odmalena, ali i gdje sam prvi put otpjevala ‘Dalmatinku’ 1993. godine - izjavila je Severina, ne krijući emocije pred povratak na splitsku pozornicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Preminuo je pjevač Željko Golik
U 64. GODINI

Preminuo je pjevač Željko Golik

S teškim životnim trenucima znalo se poistovjetiti uz stihove 'Mnogo je bola', prisjećali se nikad prežaljene ljubavi uz 'Ne dam ruži da procvjeta', a mnogi su 'Starom cestom' otišli po voljenu osobu i odveli ju pred oltar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025