Veliko zanimanje izazvao je koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema
Severina je rasprodala Gripe! 'Tu sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine...'
Nakon što je, tijekom svoje aktualne dvoranske turneje, rasprodala koncertne dvorane u svim većim gradovima diljem Hrvatske, Severina je, prije nepuna dva mjeseca, najavila i nastupe u preostala dva najveća – Zagrebu i Splitu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Očekivano, interes publike bio je izniman, stoga nije trebalo dugo da se ulaznice potpuno rasprodaju. Naprotiv, prvi koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 7. studenoga, rasprodan je u svega deset dana, čime je postignut povijesni rekord kada su u pitanju domaći izvođači. Dodatni, drugi datum u Areni zakazan je odmah nakon toga, 8. studenoga, a za njega su dostupne još samo posljednje ulaznice.
Veliko zanimanje izazvao je i koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema.
- Najljepše je pivat u svom rodnom gradu, a pogotovo na Gripama, gdje sam i sama (od)gledala brojne koncerte odmalena, ali i gdje sam prvi put otpjevala ‘Dalmatinku’ 1993. godine - izjavila je Severina, ne krijući emocije pred povratak na splitsku pozornicu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+