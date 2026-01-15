FOTO Sophie Turner postaje Lara Croft u novom 'Tomb Raideru'

Napokon je Prime Video predstavio prvi pogled na nadolazeću igranu seriju "Tomb Raider", u kojoj Sophie Turner tumači legendarnu Laru Croft. Snimanje serije službeno je započelo, a projekt se već sada opisuje kao jedan od najvažnijih televizijskih reboota popularne videoigre, javlja Variety.

Serija je trenutačno u produkciji i temelji se na klasičnoj franšizi videoigara koja je obilježila više generacija igrača. Prime Video je projekt službeno odobrio u svibnju 2024. godine, dok je vijest o Turnerinom angažmanu prvi put objavljena u studenome iste godine.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Sophie Turner tako postaje najnovija u nizu poznatih glumica koje su utjelovile Laru Croft. Prije nje, slavnu arheologinju i akcijsku heroinu na velikom su platnu igrale Angelina Jolie u dva filma početkom 2000-ih te Alicia Vikander u filmskom rebootu iz 2018. godine.

Uz Turner, u seriji glume i brojna poznata imena, među kojima su Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie i August Wittgenstein, dok se Martin Bobb-Semple pojavljuje u glumačkoj postavi u istaknutoj ulozi.

Kreativno vodstvo serije predvodi Phoebe Waller-Bridge, koja potpisuje projekt kao kreatorica, scenaristica i izvršna producentica. Chad Hodge sudjeluje kao izvršni producent i suvoditelj serije, dok će Jonathan van Tulleken režirati epizode te također obnašati ulogu izvršnog producenta.

Prva videoigra „Tomb Raider“ objavljena je 1996. godine, a Lara Croft vrlo je brzo postala globalna ikona ženskih akcijskih junaka. Posljednji naslov iz serijala, „Shadow of the Tomb Raider“, izašao je 2018. godine, dok su brojni stariji naslovi u međuvremenu dobili remasterirana izdanja. U najavi su i dvije nove igre – „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ za 2026. te „Tomb Raider: Catalyst“ za 2027. godinu.

Foto: Librarising.com

Seriju izvršno produciraju Crystal Dynamics, Wells Street Productions, Story Kitchen i Legendary Television, u suradnji s Amazon MGM Studiosom. Projekt je razvijen u sklopu sporazuma između Crystal Dynamicsa i Amazon MGM Studiosa, koji omogućuje daljnji razvoj „Tomb Raider“ priča u obliku serija i filmova.

Nova serija trebala bi ponuditi svjež, moderniji pristup poznatom liku, istovremeno poštujući bogatu povijest franšize koja traje gotovo tri desetljeća.